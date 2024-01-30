Bağkur 7200 son durum: Bakan Işıkhan’dan açıklama! Bağkur 7200 gün emeklilik şartları neler, esnafa erken emeklilik ne zaman?

Giriş Tarihi: 30.01.2024 07:47
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
07:56
Esnafa erken emeklilik fırsatı sunacak Bağkur 7200 gün emeklilik şartları gündemdeki yerini koruyor. Bağkur ve SSK arasındaki prim eşitlemesi için harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamaları ile takip edilen prim gün sayısının düşürülmesine yönelik çalışma heyecanla bekleniyor. düşürülmesi için gözler Peki; Bağkur 7200 ne zaman yasalaşacak, Meclis'e geldi mi? İşte, çalışmada son durum...