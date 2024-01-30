Bağkur 7200 son durum: Bakan Işıkhan’dan açıklama! Bağkur 7200 gün emeklilik şartları neler, esnafa erken emeklilik ne zaman?

Daha önce "7 bin 200'e güne düşürülmesi bizim için önemli sözlerden biri, bu konudaki çalışmalarımıza başladık. 9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz. Bu konuda temel değişkenlerimiz, standartlarımız olacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz." şeklinde sözleriyle projenin başladığını duyuran Bakan Işıkhan'ın açıklamaları ardından milyonlarca vatandaş şartlara yöneldi.