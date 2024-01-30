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Haberler Fotohaber Bağkur 7200 son durum: Bakan Işıkhan'dan açıklama! Bağkur 7200 gün emeklilik şartları neler, esnafa erken emeklilik ne zaman?
Giriş Tarihi: 30.01.2024 07:47 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 07:56

Bağkur 7200 son durum: Bakan Işıkhan'dan açıklama! Bağkur 7200 gün emeklilik şartları neler, esnafa erken emeklilik ne zaman?

Esnafa erken emeklilik fırsatı sunacak Bağkur 7200 gün emeklilik şartları gündemdeki yerini koruyor. Bağkur ve SSK arasındaki prim eşitlemesi için harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamaları ile takip edilen prim gün sayısının düşürülmesine yönelik çalışma heyecanla bekleniyor. düşürülmesi için gözler Peki; Bağkur 7200 ne zaman yasalaşacak, Meclis'e geldi mi? İşte, çalışmada son durum...

Bağkur 7200 son durum: Bakan Işıkhan’dan açıklama! Bağkur 7200 gün emeklilik şartları neler, esnafa erken emeklilik ne zaman?

Bağkur 7200 son durum gelişmeleri ve ekonomide son dakika haberleri takip ediliyor. Bakan Işıkhan'ın açıklaması ile gündemdeki yerini alan çalışmada Bağkurluların primleri 9000'den 7200 güne düşürülecek. Böylecek SSK ile eşitlenecek ve erken emekliliğin yolu açılacak. Projede geri sayım başladı. Peki; Bağkur 7200 gün emeklilik şartları neler, prim gün sayısı düştü mü, esnafa erken emeklilik ne zaman çıkacak? İşte, detaylar...

Bağkur 7200 son durum: Bakan Işıkhan’dan açıklama! Bağkur 7200 gün emeklilik şartları neler, esnafa erken emeklilik ne zaman?

BAĞ-KURLULARIN EMEKLİLİK PRİM GÜN SAYISI SSK İLE EŞİTLENİYOR!

Uzun süredir gündemde olan Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi ve SSK'lılar ile eşitlenmesine yönelik çalışma gündemdeki yerini koruyor.

Prim gün sayısının düşürülmesi halinde esnafa erken emeklilik yolu açılacak. Düzenleme 1 milyon esnaf ve tüccarı kapsayacak. Yasal düzenlemeyle 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde bin 800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün olacak.

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Bağkur 7200 son durum: Bakan Işıkhan’dan açıklama! Bağkur 7200 gün emeklilik şartları neler, esnafa erken emeklilik ne zaman?

BAĞKUR 7200 GÜN SON DURUM: BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA!

Bağ-Kur prim eşitlemesi ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, canlı yayında açıklamalarda bulundu:


''Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz.

Bağkur 7200 son durum: Bakan Işıkhan’dan açıklama! Bağkur 7200 gün emeklilik şartları neler, esnafa erken emeklilik ne zaman?

Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız.

Bağkur 7200 son durum: Bakan Işıkhan’dan açıklama! Bağkur 7200 gün emeklilik şartları neler, esnafa erken emeklilik ne zaman?

Daha önce "7 bin 200'e güne düşürülmesi bizim için önemli sözlerden biri, bu konudaki çalışmalarımıza başladık. 9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz. Bu konuda temel değişkenlerimiz, standartlarımız olacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz." şeklinde sözleriyle projenin başladığını duyuran Bakan Işıkhan'ın açıklamaları ardından milyonlarca vatandaş şartlara yöneldi.

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