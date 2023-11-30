Bakan Bolat, AB’nin yayımladığı raporu değerlendirdi: Yapıcı iş birliğimizi sürdürmeye hazırız!

"BU ALANLARDA İLERLEME SAĞLANMASI İÇİN ŞART KOŞULMAMALI"

Bolat, "Diyaloğumuz doğrultusundaki pozitif bazı gelişmeleri görmezden gelmiş olsa da raporun Türkiye ile AB arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için Gümrük Birliğinin güncellenmesi, Türk iş insanlarına vizenin kolaylaştırılması ve yüksek düzeyli ticaret diyaloğunun tesis edilmesine yönelik önerilerini not ediyoruz. Bu alanlarda ilerleme sağlanması herhangi bir şarta bağlanmamalıdır." diye konuştu.