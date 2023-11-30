Bakan Bolat, AB’nin yayımladığı raporu değerlendirdi: Yapıcı iş birliğimizi sürdürmeye hazırız!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB Komisyonu'nun yayımladığı "AB-Türkiye Siyasi, Ekonomik ve Ticari İlişkilerinin Durumu" başlıklı raporda bazı pozitif gelişmelerin görmezden gelindiğini ancak Türk iş insanlarına vizenin kolaylaştırılması ve yüksek düzeyli ticaret diyaloğunun tesis edilmesine yönelik yer alan önerileri not ettiklerini söyledi. Öte yandan AB Komisyonu ile Gümrük Birliğindeki ticari sorunlarla ilgili karşılıklı ilerleme sağlanması için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Bakan Bolat, "Avrupa Birliği Komisyonu ile yapıcı işbirliğimizi sürdürmeye hazırız" dedi.