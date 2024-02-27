Bakan Ersoy turizm projeleri için o tarihe dikkat çekti

"ÇOK İDDİALI HEDEFLER KOYDUK"

Bodrum ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Bodrum Turizm Sektörü ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programında konuşan Ersoy, 2023 yılının her şeye rağmen rekorlarla dolu bir yıl olduğunu, 2024'ün de turizm açısından yeni rekorları kucaklayacakları bir yıl olacağını söyledi.

Arkeolojik değerlerin önemine işaret eden Ersoy, "5 yıllık dönemde arkeoloji konusunda 12 aylık kazı programları başlattık. 'Yeni dönemde, çok daha hızlı gitmemiz gerekiyor' dedik ve geleceğe miras projesini başlattık. Çok da iddialı hedefler koyduk. 'Son 60 yılda arkeoloji dünyasında ne kadar iş yaptıysak gelecek 4 yılda aynı oranda işi gerçekleştireceğiz' dedik" ifadesini kullandı.

Türkiye'de turizm rakamlarına ve dağılımlarına değinen Ersoy, şöyle konuştu:

"Pastanın yüzde 40'ı Marmara, yüzde 40'ı Akdeniz, yüzde 10'u Ege ve kalan yüzde 10'u da Karadeniz ve Anadolu'nun diğer bölgelerine dağılmış durumda. Özellikle Ege'ye baktığımız zaman olması gereken pasta payının çok altında olduğunu görüyoruz. Ben bugün Stratonikeia, Lagina ve Labranda bölgelerindeki arkeolojik geleceğe miras projesinin başlangıcını yapmak için uğrayacağım. Oradan da Marmaris'e gideceğim. Bu tarz yatırımları hızlı bir şekilde hayata geçirmemiz gerekiyor. Bodrum dünyanın en gelişmiş yani en zengin turist gruplarını ağırlayan bölgesi. Bodrum çok büyük bir hazine ama onlara hizmet edecek ne altyapımız, ne üstyapımız var. İşte o yüzden turizm sadece Kültür ve Turizm Bakanlığıyla olabilecek bir sektör değil. Turizm bütün bölgenin sahip çıkması gereken yerel yönetimlerin de merkezi yönetimle birlikte ortak projeleri hayata geçirmesi ve işbirliği yapması gerektiği bir sektör."