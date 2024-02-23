Bakan Kacır: 590 milyon dolarlık finansmanı KOBİ’lerimizin hizmetine sunduk

'ESKİ GÜNLERİNE DÖNMESİ İÇİN ÇOK BOYUTLU ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR'

Burada yetkililerden bilgi alan Bakan Kacır, 'Nurdağı İpekyolu Çarşısı ile Nurdağı Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Kacır, törende yaptığı konuşmada, depremin yaralarının hızla sarıldığını belirterek, Bakanlık olarak şehirlerin yeniden ayağa kalkması, ekonomik ve sosyal hayatın en kısa sürede eski günlerine dönmesi için çok boyutlu çalışma yürüttüklerini söyledi. Bakan Kacır, şöyle dedi:

"Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta ülkemiz, tarihinde eşi benzeri görülmemiş genişlikte bir alanda ve yıkıcı şiddette 2 büyük depremle sarsıldı. Depremlerde hayatını kaybeden 50 binin üzerindeki vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabrıcemil niyaz ediyorum. Deprem felaketinden en fazla etkilenen illerden biri de Gaziantep'imiz oldu. Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da, Malatya'da nasıl yüreğimiz yandı ise Gaziantepli kardeşlerimizin acısını da yüreğimizde derinden hissettik. 'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen ve 11 ilimizde ağır hasara neden olan bu deprem silsilesinin ardından devletimizin tüm imkanlarını en üst düzeyde seferber ettik. Bu bağlamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, şehirlerimizin yeniden ayağa kalkması, ekonomik ve sosyal hayatın en kısa sürede eski günlerine dönmesi için çok boyutlu çalışma yürüttük. Son 15 yılda sağladığımız teşviklerle bir cazibe merkezine dönüşen deprem bölgemizin, kalkınma yolculuğuna güçlü bir şekilde devam etmesi için tarihimizin en kapsamlı yatırım teşvik paketini hayata geçirdik. Aralarında Gaziantep'in Araban, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinin de olduğu, depremden yoğun olarak etkilenen 65 ilçemizde yatırım ortamını iyileştirmek ve istihdam sağlamak üzere 'Cazibe Merkezleri Programı'nı hayata geçirdik. Yatırımlara kurumlar vergisi indirimi, SGK primi işveren ve işçi payı desteği, KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti, faiz veya kar payı desteği sağladık. Program kapsamında; Gaziantep'te 1105 vatandaşımıza istihdam sağlayacak ve sabit yatırım tutarı 6,7 milyar lirayı aşan 12 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenledik. Deprem nedeniyle yatırım süreci aksayan yatırımcılarımızı mağdur etmemek adına Gaziantep'te düzenlenen 1352 yatırım teşvik belgesinin süresini talep almaksızın 3 yıl uzattık. Projelerine devam edemeyecek yatırımcılarımız için de düzenlenen 213 yatırım teşvik belgesini, kendilerine herhangi bir yük getirmeden kapanmış saydık. Deprem sonrası KOBİ'lerimizin hızlı toparlanmaları adına devreye aldığımız destek programlarıyla işletme sahibi afetzedelerimizin yanında olduk."