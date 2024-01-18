Bakan Kacır açıkladı: Uzay limanı kuracağız

'ASTRONOTLARLA AYNI UZAY ARACIYLA YOLCULUK YAPACAK'

Bu misyonda Gezeravcı'nın İtalya'dan ve Avrupa Uzay Ajansı aracılığıyla İsveç'ten astronotlarla aynı uzay aracıyla yolculuk yapacağını belirten Kacır, bugüne kadar 40'tan fazla milletten astronotun uzay yolculuklarına katıldığına dikkati çekti.

Kacır, yıllık bilimsel yayın sayısı 20 yılda 9 bin 5'ten 48 bin 619'a yükselen bilim ve araştırma ekosistemi için bu misyonu gerçekleştirmenin çok anlamlı ve doğru olduğuna inandıklarını vurgulayarak şunları ifade etti:

"Biliyoruz ki yetkin bilim insanlarımız ülkemizde en ileri araştırma imkanına sahip olduklarında çok daha büyük işlere imza atacaklardır. Belki bazılarımız, bu misyonun neden kendi roketimizle kendimize ait ya da ortağı olduğumuz bir uzay istasyonuna yapılmadığını sorgulayabilirler. Bugüne dek 40'tan fazla milletten 600'e yakın astronot uzaya gitmişken, sadece 3 ülkenin insanlı uzay görevleri gerçekleştirme yeteneği var. Kendi uydularını uzaya gönderme kabiliyetine sahip pek çok ülkenin dahi insanlı uzay görevleri gerçekleştirme kapasiteleri henüz yok."

ISS 1998'de 15 ülke ve 5 uzay ajansı tarafından kurulurken Türkiye'nin bu istasyonun paydaşı olmadığına ve o tarihte ülkede bir uzay ajansının da bulunmadığına işaret eden Kacır, bunun Türkiye'nin bu yarışta olmayacağı anlamına gelmediğini belirtti.