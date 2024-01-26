Bakan Mehmet Şimşek, İSO Meclisi’nde sunum yapacak

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK, 31 OCAK'TA İSO MECLİSİ'NDE SUNUM YAPACAK

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nin 2024 yılı ilk olağan toplantısı "Nitelikli, Sürdürülebilir, Rekabet Gücü Yüksek Yeni Nesil Bir Sanayi İçin Yatırım ve Üretimin İhtiyaç Duyduğu Finans Politikalarının Önemi" ana gündemi ile 31 Ocak'ta Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda düzenlenecek.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın açılış konuşmasını yapacağı toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuk olarak katılarak dünya ve Türkiye ekonomisine yönelik bir sunum gerçekleştirecek.

Toplantı saat 15.00'te başlayacak.