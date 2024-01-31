Bakan Mehmet Şimşek’ten enflasyon ve büyüme açıklaması

İkinci hedefimiz mali disiplinin tesis edilmesidir, üçüncüsü de sürdürülebilir bir cari açık. Büyümede bir dengelenme ihtiyacı olduğu çok nettir, sadece içeride ve dış kaynak ile tüketerek büyümeyi sürdürmek mümkün değildir.

Yapısal reformlar programın olmazsa olmazıdır. Yapısal reformlar hedefleri gerçekleştirmede ve kalıcı hale getirilmesinde esas rolü oynayacaktır. Fed enflasyonu nasıl indirdiyse, AB nasıl indirdiyse, Brezilya, Meksika nasıl indiriyorsa biz de öyle yapıyoruz.