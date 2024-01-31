Giriş Tarihi: 31.01.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
17:11
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon ve büyüme açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nde konuşma yaptı. Bakan Şimşek, ekonomi programının 3 hedefini açıkladı. Şimşek, "OVP'nin ana hedefi fiyat istikrarıdır, fiyat istikrarının olmadığı bir yerde öngörülebilirlikten bahsedemezsiniz, nitelikti, sürdürülebilir ve rekabetçi bir sanayi olmaz. İkinci hedefimiz mali disiplinin tesis edilmesidir, üçüncüsü de sürdürülebilir bir cari açık" dedi.