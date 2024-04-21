Bakan Özhaseki: 485 milyar destekle İstanbul’u dönüştüreceğiz

"SEÇİMLİK, MEVSİMLİK İNSANLAR DEĞİLİZ"

Bakan Özhaseki, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 18 ilin doğrudan veya dolaylı etkilendiğini, 14 milyon insanın da zarar gördüğünü vurguladı.

Zararın 100 milyar doların üzerinde olduğunu anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Şehirlerin bazılarının merkezleri tamamıyla yok olmuş vaziyette. İşte o şehirlerin ayağa kaldırılması için büyük bir mücadele veriyoruz. Şu anda 1240 yerde şantiyemiz var. Gece gündüz demeden adeta deli gibi çalışıyoruz. 4 bin 333 köyde çelik karkaslı köy evleri yapıyoruz, 76 bin kadar konutu teslim ettik. Binlercesi devam ediyor. Bundan sonra da her ay 10,15, 20 bin ev ve konutu depremzedelere vermeye devam edeceğiz. Oradaki insanların evlerine kavuştuklarında, yüzlerindekini görmek en büyük sevincimiz. Bazen hüzünlenenler oluyor ev çıkmadığı için. Onlara diyorum ki merak etmeyin, Sayın Cumhurbaşkanı'mız söz verdi. Bizde o sözün arkasında duruyoruz. O sözü yerine getireceğiz Allah'ın izniyle. Bu ay çıkmazsa öbür ay çıkar. Olmadı diğer ay çıkar. Merak etmeyin. Deprem bölgesindeki evler bitinceye kadar buradayız. Biz seçimlik, mevsimlik insanlar veya söz verip de kaybolanlardan değiliz. Popülizm peşinde koşup bu ülkeye hiçbir faydası olmayan siyasi gruplardan değiliz. Milletimizi seviyoruz. Tarihe, medeniyetimize ve insanımıza karşı sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Onun içindir ki gece gündüz demeden uğraşıyoruz."