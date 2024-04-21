Giriş Tarihi: 21.04.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
16:49
Bakan Özhaseki: 485 milyar destekle İstanbul'u dönüştüreceğiz
Orta Vadeli Program'da 485 milyar liralık bir destekle İstanbul'u dönüştüreceklerini bildiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Oradaki sorumluluk sahibi belediye başkanının, ilçe belediye başkanlarının umurlarında olmayabilir, ciddiye bile almayabilirler ama bizler sorumluluk sahibi insanlarız. Olabilecek bir afetin nasıl bir sonuç doğuracağını çok iyi biliyoruz. Onun içindir ki gece gündüz demeden gerek İzmir'imizi gerek İstanbul'umuzu gerekse afete maruz kalabilecek bütün şehirlerimizi ayağa kaldırabilmenin mücadelesini ve programını yapıyoruz." dedi.