Bakan Özhaseki tarih vererek açıkladı: 75 bin evi dağıtmış olacağız

"ŞU ANDA KIRILMAYI BEKLEYEN 500'E YAKIN FAY HATTI VAR"

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu anımsatan Özhaseki, şunları söyledi:

"Her güzelin bir kusuru olurmuş. Cennet gibi bir vatanda yaşıyoruz. Ama bu ülkenin de kusuru bu. Yerin altında halen şu anda kırılmakta olacak veya kırılmayı bekleyen 500'e yakın fay hattı var. Nerede, hangi tarihte, hangi şiddetle, nasıl kırılır? Bunu bilim adamları halen çözemedi. Ancak tahminlerini söylüyorlar, 'Şuraya kadar geldi. Burada süre doldu. Bu kırılmak üzere. Şurada da kırılabilir, burada da kırılabilir.' gibi ifadeleri oluyor."

Bilimin gerçekliğinden yararlanarak yollarına devam ettiklerini ve İstanbul'u bekleyen tehlike karşısında da hep birlikte çabaladıklarını kaydeden Özhaseki, "Bilim adamları diyorlar ki, 'Himalayalar'dan başlayarak Alpler'e doğru uzanan çizgi üzerinde beş riskli ülke var, birisi Türkiye.' Son yüzyılda, denizlerimizde ve karalarımızda meydana gelen 6 ve üzerinde şiddetle, yıkıcı deprem sayısı 231. Yani her sene yıkıcı 2 veya 3 deprem oluyor. Ölen insanımızın sayısı 130 bin. Her seferinde dizimize vuruyoruz, ağlıyoruz, sonradan hiçbir şey olmamış gibi gidiyoruz. Böyle bir şey olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Her adımı, deprem gerçekliğini bilerek, buna göre atmak gerektiğini dile getiren Özhaseki, son dönemlerde dünyayı meşgul eden en önemli meselelerden birinin de iklim değişikliği olduğunu aktarıp bununla ilgili çalışmalarını paylaştı.

Bu konuda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık projesini anımsatan Özhaseki, projenin tüm dünyanın takip ettiği bir marka olduğunu, 30 Mart'ın Birleşmiş Milletler'de Sıfır Atık Günü ilan edildiğini hatırlattı.