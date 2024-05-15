Bakan Şimşek: AB ile ilişkilerimizi yeniden canlandırıyoruz

AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yıllık ticaret hacminin 200 milyar doları bulduğunu hatırlatan Şimşek, Türkiye'nin AB'nin en büyük beşinci, AB'nin de Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumunda olduğunu söyledi.

Şimşek, AB ve Türkiye'nin birbirine ihtiyacı olduğunu anımsatarak, "Türkiye'nin AB üyeliği büyük bir genişleme olacaktır. Ancak, AB henüz buna hazır değil. Yine de yapılabilecek birçok şey olduğuna inanıyorum." dedi.

Gümrük Birliği'nin derhal güncellenmesi ve Avrupa'ya seyahat için vize serbestisi getirilmesi gerektiğini dile getiren Şimşek, "Enerji güvenliği, göç ve üçüncü ülkelerde iş ortaklıkları konularında işbirliği yapmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Şimşek, AB'ye üyelik sürecinde ekonomik entegrasyona devam edilmesi gerektiğini belirterek, günümüzde Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin Avrupa'da bir iç politik konu halini aldığını anlattı.

"Avrupa'nın dünya ekonomi sahnesinde geçerliliğini koruması için Tek Pazar'ı derinleştirmesi ve genişletmesi gerekiyor." diyen Şimşek, bunun için yeni üyeler alması gerektiğini vurguladı.

Şimşek, Türkiye'nin AB'ye tam üye olmasıyla birlikte Avrupa'nın son dönemde zayıf seyreden üretkenliğinin de artacağını belirtti.

Türkiye ile birlikte AB'ye üyelik sürecine başlayan bütün ülkelerin sorunlarına rağmen içeriye alındığını anımsatan Şimşek, bu durumun kırgınlık, öfke ve hayal kırıklığı ile sonuçlandığını söyledi.

Şimşek, "En büyük sorun, Türkiye söz konusu olduğunda Avrupa'nın liderlik ve stratejik perspektif eksikliğidir." dedi.

AB'nin kurallara dayalı olmasının önemine işaret eden Şimşek, iş dünyasının da karşılıklı olarak yatırımları ve ticareti geliştirmesinin önemini anlattı.