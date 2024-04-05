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Giriş Tarihi: 05.04.2024 16:01 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 16:01

Bakan Şimşek ve Fatih Karahan Washington'a gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 16 Nisan'da olağan IMF-Dünya Bankası toplantılarına katılmak üzere Washington'a gidecek.

Bakan Şimşek ve Fatih Karahan Washington’a gidecek

IMF-Dünya Bankası toplantılarına katılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Fatih Karahan ABD'ye gidecek.

Bakan Şimşek ve Fatih Karahan Washington’a gidecek

BAKAN ŞİMŞEK WASHİNGTON'A GİDECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 16 Nisan'da olağan IMF-Dünya Bankası toplantılarına katılmak üzere ABD'ye gidiyor.

Bakan Şimşek'e TCMB Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek.

17 Nisan'dan itibaren toplantılara katılacak olan Bakan Mehmet Şimşek ikili görüşmeler gerçekleştirecek, yatırımcılarla bir araya gelecek.

Washington temaslarının ardından Bakan Mehmet Şimşek 22 Nisan'da New York'ta ayrı bir yatırımcı toplantısına katıldıktan sonra 23 Nisan'da Türkiye'ye dönecek.

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