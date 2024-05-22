Bakan Uraloğlu açıkladı: Kalkınma Yolu ile bütün Avrupa’ya ulaşacağız!

"BÜTÜN DÜNYA KAMUOYUNA BUNU BİLDİRDİK"

Ortadoğu bölgesinden Basra Körfezinden ve özellikle Kızıl Deniz'de yaşanan sıkıntılardan dolayı da mutlaka alternatiflerin olması gerektiğini belirten Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de Basra Körfezi'nden Irak üzerinden Türkiye'ye oradan bütün Avrupa'ya ulaşabilecek bir Kalkınma Yolu Koridoru üzerinde çalışıyoruz ve geçtiğimiz ayda dörtlü mutabakat metni imzalayarak bütün dünya kamuoyuna da bunu bildirdik. Biz de bunları hızlıca geliştirerek hem ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak hem de yakın coğrafyamızda ki ülkelerle işbirliği yapmamız gerekir. Son olarak şunu söylemek isterim bir atasözü var; 'Herkes kapısının önünü süpürmeli' ama artık bunun çok geçerli olduğunu düşünmüyorum. Birimiz kapımızın önünü süpürdüğümüzde komşumuz süpürmemişse sıkıntı var demektir. O zaman bu toplantılar tam da bu manada hizmet edecek toplantılardır diye düşünüyorum ve ben ITF'ye bu toplantısından dolayı teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."