Giriş Tarihi: 22.05.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
17:28
Bakan Uraloğlu açıkladı: Kalkınma Yolu ile bütün Avrupa'ya ulaşacağız!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Basra Körfezi'nden Irak üzerinden Türkiye'ye oradan bütün Avrupa'ya ulaşabilecek bir Kalkınma Yolu Koridoru üzerinde çalıştıklarını vurgulayarak, "Kızıl Deniz'de yaşanan sıkıntılardan dolayı da mutlaka alternatiflerimizin olması gerektiğini düşünüyoruz. Geçtiğimiz ayda dörtlü mutabakat metni imzalayarak bütün dünya kamuoyuna da bunu bildirdik. Biz de bunları hızlıca geliştirerek hem ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak hem de yakın coğrafyamızda ki ülkelerle işbirliği yapmamız gerekir." ifadelerini kullandı.