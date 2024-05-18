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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: 19 Mayıs’ta ücretsiz olacak: Bakan Uraloğlu açıkladı
Giriş Tarihi: 18.05.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 09:13

SON DAKİKA: 19 Mayıs’ta ücretsiz olacak: Bakan Uraloğlu açıkladı

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en önemli ulaşım modlarından birisinin demiryolları olduğunun altını çizerek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurdu.

SON DAKİKA: 19 Mayıs’ta ücretsiz olacak: Bakan Uraloğlu açıkladı

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 29 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA: 19 Mayıs’ta ücretsiz olacak: Bakan Uraloğlu açıkladı

ÜCRETSİZ OLARAK HİZMET VERECEK

Bakan Uraloğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Bakanlığa bağlı Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini söyledi.

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SON DAKİKA: 19 Mayıs’ta ücretsiz olacak: Bakan Uraloğlu açıkladı

YHT, ANAHAT VE BÖLGESEL TRENLERDE GENÇLERE YÜZDE 15 İNDİRİM VE ABONMAN KOLAYLIĞI

Türkiye'nin en önemli ulaşım modlarından birisinin demiryolları olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, ülkenin geleceği olan gençlerin çok önemli bir bölümünün trenlerle seyahat etmeyi tercih ettiği bilgisini verdi. Yüksek Hızlı Tren'le yolculuk yapanların yüzde 19.8'ini gençlerin oluşturduğunu kaydeden Uraloğlu, "TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Yüksek Hızlı Tren, anahat ve bölgesel trenlerimizde gençlerimize yüzde 15 oranında indirim ve çeşitli oranlarda indirimli abonman seçenekleri sunuyoruz. Gençlerimiz, Yüksek Hızlı Trenlerimizin yanı sıra turistik trenlerimize de büyük ilgi gösteriyor. Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizin demiryolu sevgisiyle büyümesi çok önemli." dedi.

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