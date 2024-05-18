Giriş Tarihi: 18.05.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
09:13
SON DAKİKA: 19 Mayıs’ta ücretsiz olacak: Bakan Uraloğlu açıkladı
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en önemli ulaşım modlarından birisinin demiryolları olduğunun altını çizerek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurdu.