Bakan Uraloğlu duyurdu: Hatay Havalimanı normale döndü! 3 bin metre uzunluğunda pist...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremde gördüğü hasar sonucu pisti kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı'nda oluşan hasarların giderilmesi ile 29 Mart itibarı ile tam kapasite olarak hizmet vermeye başlandığını anımsattı. Bakan Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda yapılan çalışmaların ivedilikle yürütüldüğünü ve yolcu trafiğine açmak için gerekli tüm onarımların yapıldığına işaret ederek, olası bir başka deprem yaşanması durumunda pistin zarar görmemesi için yüksek ve geçirimsiz bir dolgu üzerine yenileme çalışmasının yapıldığının altını çizdi.