Giriş Tarihi: 08.04.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
13:07
Bakan Uraloğlu duyurdu: Hatay Havalimanı normale döndü! 3 bin metre uzunluğunda pist...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nın normale döndüğünü duyurdu. Bakan Uraloğlu, "Hatay Havalimanı'nda iniş kalkışlı seferlerin başlaması itibari ile gerçekleştirilen 16 seferde 4 bin 349 kişi seyahat etti" dedi. Öte yandan Bakan Uraloğlu, "Hatay Havalimanı'na 3 bin metre uzunluğunda pist yapılıyor" ifadelerini kullandı.