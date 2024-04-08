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Haberler Fotohaber Bakan Uraloğlu duyurdu: Hatay Havalimanı normale döndü! 3 bin metre uzunluğunda pist...
Giriş Tarihi: 08.04.2024 12:46 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 13:07

Bakan Uraloğlu duyurdu: Hatay Havalimanı normale döndü! 3 bin metre uzunluğunda pist...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nın normale döndüğünü duyurdu. Bakan Uraloğlu, "Hatay Havalimanı'nda iniş kalkışlı seferlerin başlaması itibari ile gerçekleştirilen 16 seferde 4 bin 349 kişi seyahat etti" dedi. Öte yandan Bakan Uraloğlu, "Hatay Havalimanı'na 3 bin metre uzunluğunda pist yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Hatay Havalimanı normale döndü! 3 bin metre uzunluğunda pist...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nın Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören ve ardından anında müdahale edilerek tahliye uçuşlarına açılan Hatay Havalimanı'nda 29 Mart itibarı ile seferlerin normale döndürüldüğünü anımsattı.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Hatay Havalimanı normale döndü! 3 bin metre uzunluğunda pist...

HATAY HAVALİMANI NORMALE DÖNDÜ!

Bakan Uraloğlu, "Hatay Havalimanımızı zemin taşıma gücünü artırarak yüksek ve geçirimsiz bir dolgu üzerine inşa ettik. 29 Mart itibariyle Hatay Havalimanı'nda karşılıklı uçuşları başlattık. Sadece 9 günde yapılan 16 uçuşta 2 bin 237'si giden yolcu, 2 bin 112 gelen yolcu olmak üzere toplam 4 bin 349 kişi havalimanımızdan seyahat etti" dedi. Öte yandan Bakan Uraloğlu, "Hatay Havalimanı'na 3 bin metre uzunluğunda pist yapılıyor" ifadelerini kullandı.

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Bakan Uraloğlu duyurdu: Hatay Havalimanı normale döndü! 3 bin metre uzunluğunda pist...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremde gördüğü hasar sonucu pisti kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı'nda oluşan hasarların giderilmesi ile 29 Mart itibarı ile tam kapasite olarak hizmet vermeye başlandığını anımsattı. Bakan Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda yapılan çalışmaların ivedilikle yürütüldüğünü ve yolcu trafiğine açmak için gerekli tüm onarımların yapıldığına işaret ederek, olası bir başka deprem yaşanması durumunda pistin zarar görmemesi için yüksek ve geçirimsiz bir dolgu üzerine yenileme çalışmasının yapıldığının altını çizdi.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Hatay Havalimanı normale döndü! 3 bin metre uzunluğunda pist...

"29 MART İTİBARİYLE YOLCULU GELİŞ SEFERLERİNE AÇILDI"

Depremin hemen ardından yapılan çalışmalar kapsamında depremde hasar alan 3 bin metre uzunluğundaki pistin 2 bin 82 metrelik kısmının geçici onarımlarla tahliye, insani yardım gibi uçuşlara ve yolcu uçakları için yalnızca gidiş seferlerinde yolcu taşınabildiğini hatırlatan Uraloğlu, "Pistimizi, zemin ile kaplamasının iyileştirme çalışmalarını tamamlayarak 29 Mart tarihinde yolculu gidiş-geliş seferlerine açtık. Bu iyileştirme çalışmaları yapılana kadar uçuş emniyetini teminen 22 pist başına yapılacak inişlerde direkt yaklaşma prosedürü iptal edilmiş, turlu yaklaşma prosedürü uygulanabilmekteydi" dedi.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Hatay Havalimanı normale döndü! 3 bin metre uzunluğunda pist...

"16 SEFERDE 2 BİN 247 GİDEN YOLCU, 2 BİN 112 GELEN YOLCUYA HİZMET VERİLDİ"

Bakan Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda depremin ardından sadece boş iniş dolu kalkışa müsaade edildiğini, zemin güçlendirmeleri ve pist onarımları sonrasında dolu iniş dolu kalkış için gerekli kriterleri sağladıklarını belirterek, "Depremde gördüğü hasar sonucu pisti kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı'nı ekiplerinin hummalı çalışması sonucu Mart sonu itibariyle uçuşlara hazır hale getirdik.

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