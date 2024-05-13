Bakan Uraloğlu: Engelli vatandaşlarımızın tüm ulaşım ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz

"FARKLILIKLARI ORTADAN KALDIRAN BİR ULAŞIM AĞI OLUŞTURMA VİZYONU İLE HAREKET EDİYORUZ"

Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini ve geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamak için hassasiyet gösterilmesi gerektiğine işaret eden Uraloğlu, "2002 yılından bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda fırsat eşitliğini ön planda tutan hükümetlerimiz, engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmaya, umut ve özlemlerini gerçekleştirmeye gayret etmiştir." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Türkiye'de engellilere yönelik ilk kanunun 2005'te çıktığına dikkati çekerek, kanunun amacının, engelli vatandaşların temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasını teşvik ve temin etmek, toplumsal hayata diğer bireylerle eşit şartlarda tam ve etkin katılımlarını sağlamak olduğunu vurguladı.

Başlatılan farklı sosyal sorumluluk kampanyalarıyla engellilere dönük eğitim altyapısının ve kalitesinin zenginleşmesini sağladıklarının altını çizen Uraloğlu, Bakanlık olarak engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşların önündeki engelleri kaldırmak, hayata katılımlarını teşvik etmek için çok önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Uraloğlu, 4 Aralık 2021'de 2021-2025 yıllarını kapsayan Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı'nı kamuoyuna açıkladıklarını anımsatarak, "Eylem Planı ile herkes için erişilebilir bir ulaşım sistemi oluşturulmasını amaçladık. Eylem planının tüm süreçlerinde ilgili tarafların görüş ve önerilerini önemsedik. Her adımda farklılıkları ortadan kaldıran bir ulaşım ağı oluşturma vizyonu ile hareket ediyoruz. Altyapıdan araçlara, teknolojiden kurumsal kapasite artırımına, yönetişimin güçlendirilmesinden farkındalık artırımına, düzenleme ve denetimlerden ulaşım türlerinin entegrasyonuna kadar, eylem planımızda 6 stratejik amaç , 14 hedef ve 33 eylem belirledik. Bakanlığımız, erişilebilirliği, ulaşıma yönelik tüm uygulamaların odağına koyarak farkındalığı artırmak için eğitimler de düzenliyor." diye konuştu.