Bakan Uraloğlu: Engelli vatandaşlarımızın tüm ulaşım ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz

YHT GARLARINDA ENGELLİLERE KOLAYLIK SAĞLANIYOR
Yüksek hızlı tren (YHT) garlarında 2019'da engelli vatandaşların seyahatlerinin planlanmasından bilet alımına, gar ve istasyonlara ulaşımından seyahat sonunda evlerine rahatça dönmelerine yönelik "Turuncu Masa Hizmet Noktası" uygulamalarını başlattıklarına dikkati çeken Uraloğlu, havaalanlarında da bu hizmetin verildiğini ve şehirlerarası otobüs terminallerinde de yaygınlaştırılacağını vurguladı.
Uraloğlu, Yolcu Dostu Havalimanı Projesi kapsamında da engelli, yaşlı, bebekli veya doktor raporu bulunan hasta yolcular için hizmetlerde öncelik ve kolaylığı sağlayarak terminalde bekleme süresini en aza indirecek hassasiyet gösterdiklerinin altını çizerek, 40 havalimanına erişilebilirlik belgesi kazandırdıklarını ve bu belgeyi tüm havalimanlarının almasını sağlayacaklarını söyledi.
Havalimanlarında engelli yolcu standartlarına uygun danışma, pasaport, bilet satış ve check-in bankoları ile engelli tuvaletleri oluşturduklarına işaret eden Uraloğlu, şöyle devam etti:
"Ayrıca engellilerin kullanabileceği standartlarda rampa ve basamaklar tesis ettik, hissedilebilir yer zemin döşemeleri yaptık. İstanbul Havalimanı'mız, erişilebilir havalimanlarının en güzel örneklerinden biridir. 23 farklı noktada bulunan erişilebilir 'Bana Sor Dijital Danışma Kioskları'ndan sesli ve görüntülü canlı danışma ve Türkçe işaret dili hizmeti alınabilmektedir. 'istairport.com' web sitesinden başvuru yaparak çok özel misafir kartı alan demans, otizm ve down sendromlu yolcular, uçuş kapıları bölgesinde bulunan çok özel misafir odalarında sakin bir zaman geçirebilmektedir. Yine, demans, otizm gibi fark edilemeyen, desteğe ve hassasiyetle yaklaşılmaya ihtiyacı olabilecek yolcular için danışma noktalarından ücretsiz 'ayçiçeği yaka kartı' temin edilerek, bu yolcuların görünür olmaları sağlanmaktadır."
Uraloğlu, Bakanlık olarak inşa edilen tüm metro hatlarında, engelli yolcuların istasyona inmeleri için engelli asansörleri imal ettiklerini ve istasyon genelinde sesli anons sistemiyle görme engelli yolculara da bildirim sağladıklarını belirterek, "İstasyon girişinden metro aracına binene kadar hissedilebilir zemin uygulamaları ve kılavuz yol uygulamaları ile engelli yolcuların istasyon ve araçlara kolay ve güvenli erişimini tesis ettik. İstasyonlarda engelli yolcuların geçişleri için özel tasarlanmış serbest geçiş kapıları ve engelli tuvaletleri bulundurduk. Araçlarda engelli yolcular için güvenli alanlar oluşturduk ve etiket ile belirtilmiş öncelikli koltuklar ayırdık. Tekerlekli sandalye kullanan engelli bireyler için kendilerini emniyete alabilecekleri için emniyet kemerleri koyduk. Bunun gibi daha nice çalışmayı ve tedbiri hayata geçirdik." dedi.