Bakan Yardımcısı Çelik’ten sigorta açıklaması

"İLETİŞİM, BİLGİLENDİRME, DANIŞMANLIK VE RİZİKO TEFTİŞİ KONUSUNDA EKSİKLİKLERİN DOĞRU TESPİT EDİLMESİ GEREKİYOR"

Osman Çelik, 6 şubat depremleri sonrasındaki tedbir ve teminat eksikliklerinin herkesin dikkatini çeken bir unsur olduğunu ve burada teminat eksikliklerinin bir kez daha gün yüzüne çıktığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Sanayi sektörümüzün kurumsal risk yönetim sistemlerinin yeterli seviyede olmaması, etkin danışmanlık eksikliği sonucu olarak önceliklerin yanlış belirlenmesi, daha düşük primler ödemek amacıyla eksik sigorta yaptırılması, yenileme dönemlerinde bedel tespitlerinin doğru bir şekilde tespit edilmemesi ve güncel gelişmelerle enflasyona bağlı değişikliklerin de göz ardı edilmesi temel sanayicilerimiz açısından sorun olarak görülüyor. Sanayi tesislerinin sigortalanmasında sigorta şirketleri açısından da olaya bakmak gerekiyor. Sigorta şirketleri açısından konuya baktığımızda sigortalama sürecinde dikkatli bir ön inceleme yapılması, en kritik aşama olarak çıkıyor. Endüstriyel süreçlerin değişken ve karmaşık riskleri barındırması nedeniyle risklerin ölçümü zorlaşıyor."

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 2024'te küresel büyüme ortamındaki iyileşmenin desteğiyle sigorta sektöründeki toparlanma trendinin güçlenerek devam edeceğini belirterek, "2023 sonunda prim gelirleri hacmi 7 trilyon doları aşarak zirve yenilemiş ve salgından hemen önceki dönemin yaklaşık yüzde 16 üzerine çıkmış durumda." dedi.

Çelik, bu nedenle iletişim, bilgilendirme, danışmanlık ve riziko teftişi konusunda eksikliklerin doğru tespit edilmesi ve aynı zamanda sigorta bedelinin sağlıklı olarak tespit edilmesinde bu hususların önem arz ettiğine değindi.

Özellikle tekstil, plastik, ve mobilya gibi riskli alanlarda teminat sunulmasında sigorta şirketleri tarafından katı bir tutum sergilendiği ve bir ön yargı olduğunu gördüklerini belirten Çelik, "Bu noktada bahse konu sektörleri her biri özelinde bir alt kırılım oluşturarak risk mühendisliğinin geliştirilmesi, doğru risk analizi sonucu gerekli tedbirlerin de artırılması halinde teminat bulunamayan bu risklere karşılık bir ilerleme kaydedileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Burada hatırlatılması gereken temel ilkenin riskin mutlaka sigortalanabilir hale getirilmesi konusu olduğunu dile getiren Çelik, "Bu doğrultuda da risk mühendisliğinin geliştirilmesi, tedbir faaliyetlerinin önceliklendirilmesi, diğer bir ifadeyle, risklerin rehabilite edilerek sigortalanabilir bir seviyeye çekilmesi gerekiyor." dedi.

Çelik, tüm sigortacıları sanayicilerle birlikte böylesine iyileştirmeci çalışmalar yapmaya davet ettiğini vurgulayarak, bakanlık olarak da sürece her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.