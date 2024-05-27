Bakanlıktan 10 bin çocuğa destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Anka Çocuk Destek Programının çok yönlü yaklaşımı ve müdahaleyi amaçladığını belirterek, söz konusu programın Bireysel İhtiyaç ve Risk Değerlendirme Formu (BİRDEF), Grup Çalışmaları, Bireysel Danışmanlık, Aile Çalışmaları, Destekleyici Ortam Bileşenleri, Destekleyici Personel İçin Yaklaşım İlkeleri, Krize Müdahalede Kurumsal Yaklaşım gibi bileşenlerden oluştuğunu ifade etti.

Bireysel danışmanlık hizmetinde, travma mağduru çocuklara yönelik kriz yönetimi, krize müdahale, kendini koruma gibi bölümlerin yer aldığını aktaran Bakan Göktaş, grup çalışmalarında ise kişisel gelişim, sağlıklı yaşam, duygusal düzenleme, kişilik gelişimi ve bağımlılık olmak üzere çeşitli başlıkların bulunduğu bilgisini verdi.