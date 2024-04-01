Giriş Tarihi: 01.04.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
09:01
BAŞLIYOR! EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ: SSK, Bağkur, E mekli Sandığı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Nisan ayının gelişi ile birlikte emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri gündemdeki yerini aldı. Ramazan Bayramı öncesi hesaplarında zamlı ikramiyelerini görecek emeklilerin yanı sıra, dul yetim ve ölüm maaşı alanlar da ikramiyeden yararlanacak. İkramiyeler bu yıl yüzde 50 attırılarak 3 bin TL'ye çıkarıldı. Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor. İkramiyeler bu tarihten önce hesaplarda olacak. Peki, 2024 SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 4A, 4B, 4C ikramiye ödeme tarihleri.