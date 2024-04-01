BAŞLIYOR! EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ: SSK, Bağkur, E mekli Sandığı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Emekli bayram ikramiyeleri bu yıl yüzde 50 arttırılarak 3 bin TL olarak ödenecek. Emekli bayram ikramiyesi, Türkiye'de her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları'nda tüm emeklilere eşit miktarda ödeniyor.

Emekli bayram ikramiyeleri, bu yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde iki kez, toplamda 6 bin lira olarak ödenecek.