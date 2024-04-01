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Haberler Fotohaber BAŞLIYOR! EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ: SSK, Bağkur, E mekli Sandığı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 01.04.2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 09:01

BAŞLIYOR! EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ: SSK, Bağkur, E mekli Sandığı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Nisan ayının gelişi ile birlikte emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri gündemdeki yerini aldı. Ramazan Bayramı öncesi hesaplarında zamlı ikramiyelerini görecek emeklilerin yanı sıra, dul yetim ve ölüm maaşı alanlar da ikramiyeden yararlanacak. İkramiyeler bu yıl yüzde 50 attırılarak 3 bin TL'ye çıkarıldı. Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor. İkramiyeler bu tarihten önce hesaplarda olacak. Peki, 2024 SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 4A, 4B, 4C ikramiye ödeme tarihleri.

BAŞLIYOR! EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ: SSK, Bağkur, E mekli Sandığı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Nisan ayının gelişi ile birlikte Ramazan Bayramı heyecanı başlarken gözler milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği emekli ikramiyeleri ödemelerine çevrildi. Emekli bayram ikramiyeleri bu yıl yapılan yüzde 50 zamla 3 bin TL oldu. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacağı 4A, 4B, 4C için ayrı ayrı sorgulanıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte bayram ikramiyesi ödeme takvimi.

BAŞLIYOR! EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ: SSK, Bağkur, E mekli Sandığı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Emekli bayram ikramiyeleri bu yıl yüzde 50 arttırılarak 3 bin TL olarak ödenecek. Emekli bayram ikramiyesi, Türkiye'de her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları'nda tüm emeklilere eşit miktarda ödeniyor.

Emekli bayram ikramiyeleri, bu yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde iki kez, toplamda 6 bin lira olarak ödenecek.

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BAŞLIYOR! EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ: SSK, Bağkur, E mekli Sandığı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BAŞLIYOR!

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli ikramiyeleri Ramazan bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan arasında hesaplara yatacak.

BAŞLIYOR! EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ: SSK, Bağkur, E mekli Sandığı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir süre önce açıklanan takvime göre; SSK kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü 17 ve 18 olanlara yarın, 19, 20, 21, 22 olanlara 3 Nisan, 23, 24, 25, 26 olanlara 4 Nisan tarihinde ödeme gerçekleştirilecek.

BAŞLIYOR! EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ: SSK, Bağkur, E mekli Sandığı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların ödemelerinin tamamı aynı gün yatırılacak. 4B Bağ-Kur emeklileri, bayram ikramiyelerini 5 Nisan'da alabilecek.

4C Emekli Sandığı kapsamından her ayın 1 ile 5'i arasında aylık olanların ödeme günü; 1 ve 2 olanların yarın(2 Nisan), 3, 4 ve 5 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmak üzere 3-5 Nisan tarihleri arasında bayram ikramiyelerini ödenecek.

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