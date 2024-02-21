Giriş Tarihi: 21.02.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
17:04
BENZiN, MAZOT FiYATI SON DAKİKA: EPDK'nın açıklaması sonrası çifte indirim! Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika haberi: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), rafinerilere gönderdiği yazı ile bazı ülkelerden yapılan ham petrol ithalatında sağlanan kar avantajının tüketiciye de yansıtılmasını istemişti. EPDK'nın talimatının ardından rafineri payı kaldırılırken, bu gece yarısında itibaren motorinde ve benzine indirim geliyor.