BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: LPG’ye zam geliyor! 4 Mart 2024 benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar?

"OPEC+'NIN BU HAMLESİ HAM PETROL FİYATLARINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEK"

OPEC+ üyeleri kesintileri Pazar günü ayrı ayrı açıkladı ve OPEC daha sonra toplam 2,2 milyon varillik kesintiyi teyit eden bir açıklama yayınladı. Suudi devlet haber ajansı SPA, kesintilerin piyasa koşullarına göre kademeli olarak tersine çevrileceğini söyledi.

SMBC Nikko Securities'in baş piyasa ekonomisti Yoshimasa Maruyama ise OPEC+'nın bu hamlesinin ham petrol fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini savundu.

Ancak Maruyama, OPEC+'nın petrol üretim kesintilerinin devamının geniş çapta beklendiğini ve herhangi bir sürpriz olmadığını da sözlerine ekledi.