Giriş Tarihi: 04.03.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
11:33
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: LPG'ye zam geliyor! 4 Mart 2024 benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar?
Benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) üzerinde etkili olan brent petrolde tekrar gerilemeler görüldü. Söz konusu gerilemeler indirim beklentisi oluşturuyor. Akaryakıt fiyatları için araç sahipleri indirim, zam var mı diye merak ederken sektör temsilcilerinden haber geldi. LPG fiyatı için yarından itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor. Peki benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar? Petrol fiyatları neden geriledi? LPG fiyatı için ne kadar zam gelecek? İşte detaylar...