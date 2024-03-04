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Giriş Tarihi: 04.03.2024 11:33 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 11:33

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: LPG'ye zam geliyor! 4 Mart 2024 benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) üzerinde etkili olan brent petrolde tekrar gerilemeler görüldü. Söz konusu gerilemeler indirim beklentisi oluşturuyor. Akaryakıt fiyatları için araç sahipleri indirim, zam var mı diye merak ederken sektör temsilcilerinden haber geldi. LPG fiyatı için yarından itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor. Peki benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar? Petrol fiyatları neden geriledi? LPG fiyatı için ne kadar zam gelecek? İşte detaylar...

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: LPG’ye zam geliyor! 4 Mart 2024 benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar?

Araç sahipleri 'Bugün benzin ve motorin fiyatları ne kadar?', 'Akaryakıt fiyatları için indirim, zam var mı?' diye merak ederken, sektör temsilcileri LPG fiyatı için yarından itibaren geçerli olmak üzere zam geleceğini duyurdu.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: LPG’ye zam geliyor! 4 Mart 2024 benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar?

LPG FİYATI İÇİN ZAM BEKLENİYOR

Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol, OPEC+'nın gönüllü üretim kesintilerini ikinci çeyreğe uzatacağını söylemesi bu sabah petrol fiyatlarını biraz yukarı çekti, ancak bu kalıcı olmadı. Yüksek açılışın ardından gerileyen petrol fiyatları, akaryakıt fiyatları kanadına nasıl yansıyacak merak ediliyor. Öte yandan LPG fiyatı için yarından itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor.

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BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: LPG’ye zam geliyor! 4 Mart 2024 benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar?

OPEC+ ÜLKELERİ NE KARARLAR ALDI?

Suudi Arabistan, günlük 1 milyon varillik gönüllü kesintisini Haziran ayı sonuna kadar uzatacağını ve üretimini yaklaşık 9 milyon varilde bırakacağını söyledi.

Rusya da ikinci çeyrekte petrol üretimini ve ihracatını 471.000 varil daha azaltacak.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, üretimden kesintilerin önlemin artan bir oranını oluşturacağını gösteren yeni rakamlar verdi.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: LPG’ye zam geliyor! 4 Mart 2024 benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar?

Petrol, 2024 yılında artan jeopolitik gerilimlerden ve Kızıldeniz gemilerine yönelik Husi saldırılarından destek buldu, ancak ekonomik büyümeye ilişkin endişeler ağır bastı. OPEC+'nın kesintileri devam ettirmesi beklenirken, Rusya'nın açıklaması fiyatları daha da destekleyebilir.

"Rusya'dan bir sürpriz geldi," diyen UBS analisti Giovanni Staunovo gelişmeleri büyük ölçüde beklenen gelişmeler olarak nitelendirdi.

Staunovo, "Rusya'nın kesintileri tam olarak uygulanırsa piyasadan ilave variller çekilmiş olacak. Dolayısıyla bu kimsenin beklemediği sürpriz bir hamle ve fiyatları yükseltebilir," diye ekledi.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: LPG’ye zam geliyor! 4 Mart 2024 benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar?

"OPEC+'NIN BU HAMLESİ HAM PETROL FİYATLARINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEK"

OPEC+ üyeleri kesintileri Pazar günü ayrı ayrı açıkladı ve OPEC daha sonra toplam 2,2 milyon varillik kesintiyi teyit eden bir açıklama yayınladı. Suudi devlet haber ajansı SPA, kesintilerin piyasa koşullarına göre kademeli olarak tersine çevrileceğini söyledi.

SMBC Nikko Securities'in baş piyasa ekonomisti Yoshimasa Maruyama ise OPEC+'nın bu hamlesinin ham petrol fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini savundu.

Ancak Maruyama, OPEC+'nın petrol üretim kesintilerinin devamının geniş çapta beklendiğini ve herhangi bir sürpriz olmadığını da sözlerine ekledi.

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