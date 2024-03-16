Giriş Tarihi: 16.03.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
12:06
Bir tramvay hattı daha tamamlandı! Şehir Hastanesine ulaşım 15 dakikaya düşecek, günde 210 bin vatandaşı taşıyabilecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, özellikle büyükşehirlerde ulaşımın en kolay ve hızlı sağlandığı yollardan birinin metro ve tramvay gibi raylı sistemler olduğunu, raylı sistem ağının gelişmesine büyük önem verdiklerini belirterek, İzmit ile Kocaeli Şehir Hastanesini birbirine bağlayacak 3,1 kilometrelik Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın yarın hizmete gireceğini bildirdi.