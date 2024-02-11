Borsa İstanbul büyük endeksleri geride bıraktı! Rekorlar silsilesi: Yüzde 21,1 ile...

BIST 100 endeksi dolar bazlı 294,5 puana çıkarak 16 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini test etti

BIST 100 endeksi cuma günü 9.045,97 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken dolar bazlı bakıldığında, endeks yüzde 16,2 artışla 294,5 puana ulaşarak 16 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini test etti.

Bu yıl BIST 100 endeksinde günlük ortalama 97,9 milyar liralık işlem hacmi oluştu. Endeksin en çok işlem hacmine 133,6 milyar lira ile 7 Şubat'ta ulaştığı görüldü.

Sektör endeksleri detaylı incelendiğinde, 2024 başından bu yana tüm sektörlerin kazandırdığı göze çarparken, ilk sırayı yüzde 56,6 ile bilişim aldı. Onu yüzde 35,5 ile turizm ve yüzde 29,7 ile elektrik izledi. Bankacılık endeksi bu dönemde yüzde 12,5 ve holding endeksi yüzde 27,1 değer kazandı.