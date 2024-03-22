Giriş Tarihi: 22.03.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
14:14
Borsada hedef 14.000 puan! Uzman isim tek tek açıkladı: BIST 100'de hangi hisseler öne çıkacak?
BIST 100 endeksi, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'ye çıkarmasının ardından 9.000 puan seviyesini aştı. Bankacılık sektörünün öncülüğünde yaşanan yükseliş sonrası endeks gözünü 10.000 puana dikti. Phillip Capital Yurt İçi Piyasalar Grup Başkanı Üzeyir Doğan, BIST 100 endeksinin 10.000 puanı da geçerek 14.000 puan seviyesine ulaşabileceğini ifade etti. Uzman isim Sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamalarda söz konusu yükselişte hangi sektörlerin öne çıkabileceğini de aktardı.