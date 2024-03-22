Borsada hedef 14.000 puan! Uzman isim tek tek açıkladı: BIST 100’de hangi hisseler öne çıkacak?

Borsada öne çıkan sektörler neler?

Bu tarafta özellikle yabancıların ilgi duyduğu sektör ve şirketlerin ön plana çıkmasını bekliyoruz. Burada mali sektör, bankacılık, ziraat, sigorta, faktoring, perakende, havacılık, otomotiv, petro-kimya sektörü ve holdingler (Türkiye'nin büyük holdinglerinin olduğu grup) bunlar biraz daha ön planda olması muhtemel sektörler.