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Haberler Fotohaber Borsada hedef 14.000 puan! Uzman isim tek tek açıkladı: BIST 100'de hangi hisseler öne çıkacak?
Giriş Tarihi: 22.03.2024 14:07 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 14:14

Borsada hedef 14.000 puan! Uzman isim tek tek açıkladı: BIST 100'de hangi hisseler öne çıkacak?

BIST 100 endeksi, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'ye çıkarmasının ardından 9.000 puan seviyesini aştı. Bankacılık sektörünün öncülüğünde yaşanan yükseliş sonrası endeks gözünü 10.000 puana dikti. Phillip Capital Yurt İçi Piyasalar Grup Başkanı Üzeyir Doğan, BIST 100 endeksinin 10.000 puanı da geçerek 14.000 puan seviyesine ulaşabileceğini ifade etti. Uzman isim Sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamalarda söz konusu yükselişte hangi sektörlerin öne çıkabileceğini de aktardı.

SÜMEYYE TUNCER
Borsada hedef 14.000 puan! Uzman isim tek tek açıkladı: BIST 100’de hangi hisseler öne çıkacak?

Borsa İstanbul, Merkez Bankası'nın faiz kararı ardından 9.000 puan eşiğini aştı. TCMB'nin 'kararlılık' mesajıyla attığı faiz adımı sonrası borsa rekor kırdı. BIST 100 Endeksi 9.000 puanın üstünde seyrine devam ederken hisse senedi yatırımcısı yeni rekorlar gelecek mi merak ediyor.

Borsada hedef 14.000 puan! Uzman isim tek tek açıkladı: BIST 100’de hangi hisseler öne çıkacak?

BORSA İSTANBUL 9.000 PUANI AŞTI

Merkez Bankası'nın beklentiler üzerinde gelen faiz kararı bankacılık hisselerine yaradı. TCMB 500 baz puan artırımına gitme kararını açıklamasının peşinde bankacılık hisseleri yüzde 4'ün üzerinde yükseldi. Buradan aldığı destekle BIST 100 Endeksi'de 9.000 puan eşiğini aştı. Endeks, günü yüzde 2,07 değer kazancıyla 9.140,70 puandan tamamladı.

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Borsada hedef 14.000 puan! Uzman isim tek tek açıkladı: BIST 100’de hangi hisseler öne çıkacak?

BIST 100 İÇİN HEDEF 14.000

Borsa İstanbul 9.000 puanı aştıktan sonra gözler 10.000 puana çevrildi. Pay senedi yatırımcıları borsada yeni rekorlar gelecek mi merak ediyor. Phillip Capital Yurt İçi Piyasalar Grup Başkanı Üzeyir Doğan, merak edilenleri Sabah.com.tr'ye açıkladı:

Borsada hedef 14.000 puan! Uzman isim tek tek açıkladı: BIST 100’de hangi hisseler öne çıkacak?

Merkez Bankası dün şahin bir duruş sergileyerek politika faizini yüzde 50'ye çıkardı. Karar sonrasında Borsa İstanbul'da bankacılık sektörü öncülüğünde bir yükseliş gördük. BIST 100 endeksi 9000 puanı aştı. Peki borsada 10.000 puan seviyesini de görür müyüz?

Ben borsada 10.000 puanın üzerini de göreceğimiz kanaatindeyim. Yıl içerisinde BIST 100 Endeksi tarafında dolar bazında 400 dolar civarı, TL bazında da 14.000'e yakın rakamların görülebileceğini düşünüyorum.

Borsada hedef 14.000 puan! Uzman isim tek tek açıkladı: BIST 100’de hangi hisseler öne çıkacak?

Borsada öne çıkan sektörler neler?

Bu tarafta özellikle yabancıların ilgi duyduğu sektör ve şirketlerin ön plana çıkmasını bekliyoruz. Burada mali sektör, bankacılık, ziraat, sigorta, faktoring, perakende, havacılık, otomotiv, petro-kimya sektörü ve holdingler (Türkiye'nin büyük holdinglerinin olduğu grup) bunlar biraz daha ön planda olması muhtemel sektörler.

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