Giriş Tarihi: 10.02.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
14:48
Bunu yapabilen tek ülke Türkiye! SSB Başkanı açıkladı: Tam bağımsızlığa giden yolda önemli bir adım daha atıldı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, şu anda dünyada aynı anda hem Amerikan hem Alman hem de Rus tanklarını modernize edebilen tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak, SSB tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığının (KKK) ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan proje kapsamında modernize edilen M60T tanklarının teslim edildiğini bildirdi.