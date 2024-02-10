Bunu yapabilen tek ülke Türkiye! SSB Başkanı açıkladı: Tam bağımsızlığa giden yolda önemli bir adım daha atıldı

"BU PLATFORMLAR, SAVUNMA SANAYİMİZİN ÖNÜNÜ AÇMIŞTIR"

Başkan Görgün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da projeyle savunma sanayisinde tam bağımsızlığa giden yolda önemli bir adım daha atıldığını bildirdi.

Dünyada çok az ülkenin yapabileceği farklı tip ve modeldeki tankları modernize yeteneğine sahip, tamamıyla yerli ve milli mühendisliğin sonucunda ortaya çıkan modernizasyon çalışmalarıyla Türk mühendislerin büyük bir başarıya daha imza attığını vurgulayan Görgün, şu değerlendirmede bulundu:

"Kara Kuvvetlerimizin yılmaz pusatı, yerli ve milli teknolojilerle donatılan yeni M60T tanklarımız Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine kazandırıldı. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayisindeki yerlilik oranının artırılması ve bununla ilgili taviz verilmemesi konusunda ortaya koyduğu iradeyle bugün envantere aldığımız ve modernize ettiğimiz bu platformlar, savunma sanayimizin önünü açmıştır."