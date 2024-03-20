Giriş Tarihi: 20.03.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
17:27
Bursa-Ankara arası 2 saat 15 dakikaya inecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa-Ankara Hızlı Tren hattının tamamlanması ile İstanbul ile Bursa ve Ankara ile Bursa'nın seyahat süresinin 2 saat 15 dakika olacağını bildirdi. Bursa-Çalı-Hasanağa Yolu'nun 2'nci Etabını tamamladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Projenin ilk etabını tamamlamıştık. Bu proje, Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğinde yaptığımız önemli bir proje. Bu birlikteliğe büyük önem veriyoruz. Bu proje hizmet noktasında yerel ve merkezi yönetimlerin koordineli çalışmasının nasıl güzel sonuç verdiğinin göstergesi" dedi.