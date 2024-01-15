Giriş Tarihi: 15.01.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
11:55
Bütçe güçleniyor! Bakan Mehmet Şimşek rakamlarla açıkladı! 'Maastricht kriterleri' vurgusu
Mali disiplinde kararlılık geçen yıla ilişkin bütçe sonuçlarında etkisini gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bütçe sonuçları, program hedeflerinin gerçekleştirilmesine ve mali disiplinin yeniden tesisine yönelik kararlılığımızı göstermektedir" diyerek 2023 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşme sonuçlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.