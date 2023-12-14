Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi son dakika || Çalışan emeklilere ikramiye bugün mü yatacak? 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri!

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödeme tarihleri son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Çalışan emekliler ikramiye kapsamına alındı. Şimdi tüm gözler 86 maddelik torba kanun teklifinin yürürlüğe gireceği tarihte. Bu kapsamda 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak merak ediliyor. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ikramiye ödeme takvimi araştırmalarına devam ediyor. Emekli ikramiyeleri, maaşın alındığı banka hesaplarına yatırılacak. Peki; Çalışan emeklilere ikramiye bugün mü yatacak, ne zaman ödenecek? İşte, 5 bin TL Çalışan emekli ikramiyesi ödeme takvimi ve konu ile ilgili son dakika gelişmeleri...