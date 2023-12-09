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Haberler Fotohaber Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman verilecek? SSK Bağkur çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 09.12.2023 08:50 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 08:50

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman verilecek? SSK Bağkur çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak, hangi tarihte?

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödeme günleri ve tarihleri gündemdeki yerini almış durumda. Geçtiğimiz ay çalışmayan emeklilere Cumhuriyet emekli ikramiyesi yatırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye müjdesini Kabine Toplantısı'nda vermişti. Bu noktada vatandaşlar, "çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, ayın kaçında?" sorusunu yöneltiyor. SSK, Bağ-Kur 5.000 TL emekli ikramiyesi ödemeleri için bekleyiş sürüyor. Peki, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü? İşte detaylar

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman verilecek? SSK Bağkur çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak, hangi tarihte?

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek, ayın kaçında sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye verileceğini duyururken, SSK ve Bağkurlu vatandaşlar bekleyiş içerisinde. Peki, çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak? İşte, detaylar

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman verilecek? SSK Bağkur çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak, hangi tarihte?

TEKLİF KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ
Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge komisyonda kabul edilerek teklife yeni bir madde olarak ihdas edildi.

Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir, aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5 bin lira tutarındaki ödemeden, gelir, aylık almaktayken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin belirtilen işyerlerinde çalışan emekliler de yararlanacak.

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Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman verilecek? SSK Bağkur çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak, hangi tarihte?

ÇALIŞAN EMEKLİLER DE 5 BİN TL İKRAMİYE ALACAK!

Cumhuriyet'in 100. Yılına özel ilk önce çalışmayan emeklilere 5000 TL ikramiye verilmiş fakat çalışan emekliler kapsam dışı bırakılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni talimatı sonrasında, çalışan emeklilere de ikramiye verileceği öğrenildi.

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman verilecek? SSK Bağkur çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak, hangi tarihte?

"4 MİLYON 680 BİN EMEKLİ FAYDALANACAK"

Erdoğan ilk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kur'lu esnaf emeklisi başta olmak üzere 4 milyon 680 bin emeklinin tek seferlik ikramiyeden faydalanacağını duyurdu.

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman verilecek? SSK Bağkur çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak, hangi tarihte?

5 BİN TL İKRAMİYE KİMLERE YATIRILACAK?
Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir, aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5 bin lira tutarındaki ödemeden, gelir, aylık almaktayken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin belirtilen işyerlerinde çalışan emekliler de yararlanacak.

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