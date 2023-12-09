Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman verilecek? SSK Bağkur çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak, hangi tarihte?

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödeme günleri ve tarihleri gündemdeki yerini almış durumda. Geçtiğimiz ay çalışmayan emeklilere Cumhuriyet emekli ikramiyesi yatırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye müjdesini Kabine Toplantısı'nda vermişti. Bu noktada vatandaşlar, "çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, ayın kaçında?" sorusunu yöneltiyor. SSK, Bağ-Kur 5.000 TL emekli ikramiyesi ödemeleri için bekleyiş sürüyor. Peki, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü? İşte detaylar