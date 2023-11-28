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Haberler Fotohaber Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? (4A, 4B, 4C) Çiftçi, SSK, Bağ-Kurlu çalışanlar için emekli ikramiyesi ödeme günleri
Giriş Tarihi: 28.11.2023 08:23 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 08:23

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? (4A, 4B, 4C) Çiftçi, SSK, Bağ-Kurlu çalışanlar için emekli ikramiyesi ödeme günleri

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemesi için geri sayım başladı. Cumhuriyet'in 100. Yılına özel ödenen Cumhuriyet ikramiyesinden çalışan emekliler ve çiftçiler yararlanamamıştı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na verilen talimatla ödemelerde kapsam genişledi. Çalışan emeklilere ikramiye son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Peki; çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, Meclis'ten geçti mi, 5 bin TL bu ay yatar mı? İşte, SSK, BağKur emekli ikramiyesi ödeme günleri 2023 (4A, 4B, 4C).

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? 4A, 4B, 4C Çiftçi, SSK, Bağ-Kurlu çalışanlar için emekli ikramiyesi ödeme günleri

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak sorusu tahsis numaralarına göre yanıtlanıyor. 4,7 milyon emekliye ödenecek 3. İkramiye için ödeme sorgulamaları başladı. Meclis'te görüşülecek kanun teklifi yakın zamanda yürürlüğe girecek. Emekli Cumhuriyet ikramiyesi ödeme günler SSK, Bağkur ve çiftçiler için ayrıca araştırılıyor. Peki, çalışan emeklilere ikramiye hangi ay verilecek?

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? 4A, 4B, 4C Çiftçi, SSK, Bağ-Kurlu çalışanlar için emekli ikramiyesi ödeme günleri

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE MECLİS ADIMINDA!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilerimize 5 Bin TL ikramiye ödemesi yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için çalışma başlatıldı" şeklinde çalışmalarına başladığı duyurulmuştu.

O çalışma Meclis adımına geldi.

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Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? 4A, 4B, 4C Çiftçi, SSK, Bağ-Kurlu çalışanlar için emekli ikramiyesi ödeme günleri

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÇALIŞAN EMEKLİYE MÜJDE!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibarıyla tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini Meclisimize sunacağız. İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağkur'lu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkânından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olacağız" diyerek müjdeyi verdi.

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? 4A, 4B, 4C Çiftçi, SSK, Bağ-Kurlu çalışanlar için emekli ikramiyesi ödeme günleri

12 MİLYONU AŞKIN EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEMELERİ TAMAMLANDI!

11-14 Kasım tarihleri arasında ödenen emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi çalışmayan emeklilere 5 bin TL olarak ödendi. Ayrıca ödemelerden dul ve yetim maaşı alanlar da yararlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak zammı öncesinde 12 milyonu aşkın vatandaşa ödeme yaptı.

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? 4A, 4B, 4C Çiftçi, SSK, Bağ-Kurlu çalışanlar için emekli ikramiyesi ödeme günleri

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE GELİYOR!

Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla uygulamaya konulan emeklilere 5 bin liralık ikramiyenin kapsamı genişletiliyor.

İkramiyeden çalışan emekliler ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçinin yanı sıra emekli muhtar, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri de yararlanamamıştı. Başkan Erdoğan çalışmada kapsam genişliği için talimatı verdi:

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