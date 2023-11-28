Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? (4A, 4B, 4C) Çiftçi, SSK, Bağ-Kurlu çalışanlar için emekli ikramiyesi ödeme günleri

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÇALIŞAN EMEKLİYE MÜJDE!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibarıyla tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini Meclisimize sunacağız. İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağkur'lu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkânından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olacağız" diyerek müjdeyi verdi.