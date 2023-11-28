Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? (4A, 4B, 4C) Çiftçi, SSK, Bağ-Kurlu çalışanlar için emekli ikramiyesi ödeme günleri

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemesi için geri sayım başladı. Cumhuriyet'in 100. Yılına özel ödenen Cumhuriyet ikramiyesinden çalışan emekliler ve çiftçiler yararlanamamıştı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na verilen talimatla ödemelerde kapsam genişledi. Çalışan emeklilere ikramiye son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Peki; çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, Meclis'ten geçti mi, 5 bin TL bu ay yatar mı? İşte, SSK, BağKur emekli ikramiyesi ödeme günleri 2023 (4A, 4B, 4C).