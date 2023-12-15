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Haberler Fotohaber ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ | Bugün mü yatacak? 4A,4B,4C 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 15.12.2023 07:33 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 07:33

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ | Bugün mü yatacak? 4A,4B,4C 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiyenin ne zaman yatırılacağı hakkında tarih araştırmaları başladı. Cumhuriyetin 100. yılı sebebiyle çalışmayan emeklilere tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılmış çalışan emekliler kapsam dışı bırakılmıştı. Çalışan emeklileri ve ÇKS kayıt sistemi sebebiyle kapsam dışı kalan çiftçileri sevindirecek haber Başkan Erdoğan'dan geldi. İlk düzenlemeden yararlanamayan 4 milyon 689 bin çalışan emekli 5000 TL ikramiyesini o tarihlerde maaş banka hesabında görecek. Peki, Çalışan emeklilere ikramiye bugün mü yatacak, ne zaman ödenecek? İşte, 5 bin TL Çalışan emekli ikramiyesi ödeme takvimi

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ | Bugün mü yatacak? 4A,4B,4C 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Cumhuriyet'in 100. yılına özel yapılan tek seferlik 5 bin TL emekli ikramiyesinden yararlanmayan 4 milyon 689 bin çalışan emekli için müjdeli haber geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Çalışana emekli ikramiyesi torba yasa içerisinde bulunuyor ve Genel Kurul'da görüşülmeye başlandı. Bu kapsamda çalışan emeklilere ikramiye ödeme tarihleri milyonların gündeminde. Yapılan düzenleme ile yıl başına kadar ikramiyelerin ilgili kişilerin hesaplarına yatması planlanıyor. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? İşte, SSK Bağkur çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme takvimi…

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ | Bugün mü yatacak? 4A,4B,4C 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İKRAMİYE AÇIKLAMASI!

Çalışan emekliler için müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Çalışan emeklilere de 5000 TL emekli ikramiyesi verilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi; "Emekliler ile ilgili müjdemizi de paylaştık. Çalışan emeklilerimize de 5 bin lira ödemeyi teşmil ediyoruz. Meclis onayını da aldıktan sonra çalışan emeklilerimize ödemesini yapacağız. Teklif yasalaşınca ilk düzenlemeden faydalanamaya 4 milyon emeklilerimizin hesabına 5 bin lira yatıracağız. 76 milyar lira ilave kullanarak 15 milyon emeklimize 5 bin lira ödemiş olacağız."

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ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ | Bugün mü yatacak? 4A,4B,4C 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

TEKLİF KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ
Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge komisyonda kabul edilerek teklife yeni bir madde olarak ihdas edildi.

Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir, aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5 bin lira tutarındaki ödemeden, gelir, aylık almaktayken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin belirtilen işyerlerinde çalışan emekliler de yararlanacak.

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ | Bugün mü yatacak? 4A,4B,4C 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5 BİN TL İKRAMİYE GELİYOR!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmayan emeklilere tek sefere mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme yapılacağının müjdesini vermişti.

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı ayırt etmeden tüm çalışmayan emeklilere 5000 TL emekli ikramiyesi Kasım ayında belirlenen tarihlerde ödendi.

Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla uygulamaya konulan emeklilere 5000 TL ikramiye çalışan emeklilere verilmemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni talimatı doğrultusunda düzenlemenin kapsamı genişletiliyor.

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ | Bugün mü yatacak? 4A,4B,4C 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

BAKAN IŞIKHAN'DAN ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme takvimi ile ilgili açıklama geldi.

Bakan Işıkhan, ödeme takvimi ile ilgili, "Bildiğiniz gibi Meclis'te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Şu an tarih yok. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız. Daha önce kapsam dışı kalan yaklaşık 4 milyon 689 bin emeklimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi almış olacak" dedi.

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