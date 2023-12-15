ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ | Bugün mü yatacak? 4A,4B,4C 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiyenin ne zaman yatırılacağı hakkında tarih araştırmaları başladı. Cumhuriyetin 100. yılı sebebiyle çalışmayan emeklilere tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılmış çalışan emekliler kapsam dışı bırakılmıştı. Çalışan emeklileri ve ÇKS kayıt sistemi sebebiyle kapsam dışı kalan çiftçileri sevindirecek haber Başkan Erdoğan'dan geldi. İlk düzenlemeden yararlanamayan 4 milyon 689 bin çalışan emekli 5000 TL ikramiyesini o tarihlerde maaş banka hesabında görecek. Peki, Çalışan emeklilere ikramiye bugün mü yatacak, ne zaman ödenecek? İşte, 5 bin TL Çalışan emekli ikramiyesi ödeme takvimi