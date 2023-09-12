Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber CANLI ALTIN FİYATLARI 11 EYLÜL 2023 | Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, canlı takip ekranı...
Giriş Tarihi: 12.09.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 10:40

CANLI ALTIN FİYATLARI 11 EYLÜL 2023 | Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, canlı takip ekranı...

Haftanın ilk iş gününe gram altın 1663 TL, ons altın 1927 TL ile giriş yaparken yatırımcılar 11 Eylül 2023 altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt aramaya koyuldu. Birikimlerini ve yatırımlarını bu yönde tercih eden binlerce kişi yeni hafta itibariyle altın fiyatları yükselecek mi, artacak mı, düşecek mi merak ediyor. Canlı ve anlık veriler sabah.com.tr aracılığıyla piyasa takipçilerinin hizmetine sunuluyor. Peki, 11 Eylül bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, canlı ve anlık veriler ışığında Kapalı Çarşı altın fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI 11 EYLÜL 2023 | Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, canlı takip ekranı...

Yeni haftaya çeyrek altın 2768 TL, yarım altın 5553 TL ile giriş yapıyor. Canlı ve anlık altın fiyatları yatırımcılar ve piyasa takipçileri tarafından ilk iş günü itibariyle sorgulanıyor. Yeni haftaya düşüşle giren altın fiyatları bu hafta düşüşüne devam edecek mi, yükselecek mi sıklıkla merak konusu olmayı başarıyor. Peki, 11 Eylül bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, canlı altın fiyatları takip ekranı…

CANLI ALTIN FİYATLARI 11 EYLÜL 2023 | Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, canlı takip ekranı...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.663,46

Gram altın satış: 1.663,70

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CANLI ALTIN FİYATLARI 11 EYLÜL 2023 | Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, canlı takip ekranı...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.768,00

Çeyrek altın satış: 2.808,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 11 EYLÜL 2023 | Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, canlı takip ekranı...

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.553,00

Yarım altın satış: 5.616,00

CANLI ALTIN FİYATLARI 11 EYLÜL 2023 | Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, canlı takip ekranı...

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.072,00

Tam altın satış: 11.186,00

SON DAKİKA