Giriş Tarihi: 12.09.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 10:40

CANLI ALTIN FİYATLARI 11 EYLÜL 2023 | Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, canlı takip ekranı...

Haftanın ilk iş gününe gram altın 1663 TL, ons altın 1927 TL ile giriş yaparken yatırımcılar 11 Eylül 2023 altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt aramaya koyuldu. Birikimlerini ve yatırımlarını bu yönde tercih eden binlerce kişi yeni hafta itibariyle altın fiyatları yükselecek mi, artacak mı, düşecek mi merak ediyor. Canlı ve anlık veriler sabah.com.tr aracılığıyla piyasa takipçilerinin hizmetine sunuluyor. Peki, 11 Eylül bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, canlı ve anlık veriler ışığında Kapalı Çarşı altın fiyatları…