Altın fiyatlarında tırmanış devam ediyor. Dalgalı ilerleyen altın fiyatları son haftada tırmanışa geçti. Çeyrek altın 3.176,00 TL'den işlem görürken, bugün açıklanan verilere göre çeyrek altın 3.212,00 TL'den alış 3.262,00 TL'den ise satış fiyatı sunuluyor. Peki, tam altın, yarım altın, 22 ayar bilezik ve ons altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 22 Aralık canlı altın fiyatları!