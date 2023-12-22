Giriş Tarihi: 22.12.2023 11:27
Güncelleme Tarihi: 22.12.2023
11:27
Altın fiyatları 22 Aralık Cuma'ya ilişkin sonuçları açıklandı. Canlı olarak altın fiyatları saniye saniye değişirken bugün gram altının alış fiyatı 1921,43 TL'den işlem görürken, satış fiyatı ise 1921,81 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise tüm zamanların rekorunu kırıyor. Peki, Bugün gram altın, çeyrek altın, ons, Cumhuriyet ve 22 ayar bilezik ne kadar? Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? İşte, 22 Aralık canlı altın fiyatları!