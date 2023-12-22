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Haberler Fotohaber CANLI ALTIN FİYATLARI 22 Aralık Cuma 2023 || Gram altın zirvede! Bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?
Giriş Tarihi: 22.12.2023 11:27 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 11:27

CANLI ALTIN FİYATLARI 22 Aralık Cuma 2023 || Gram altın zirvede! Bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?

Altın fiyatları 22 Aralık Cuma'ya ilişkin sonuçları açıklandı. Canlı olarak altın fiyatları saniye saniye değişirken bugün gram altının alış fiyatı 1921,43 TL'den işlem görürken, satış fiyatı ise 1921,81 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise tüm zamanların rekorunu kırıyor. Peki, Bugün gram altın, çeyrek altın, ons, Cumhuriyet ve 22 ayar bilezik ne kadar? Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? İşte, 22 Aralık canlı altın fiyatları!

CANLI ALTIN FİYATLARI 22 Aralık Cuma 2023 || Gram altın zirvede! Bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?

Altın fiyatlarında tırmanış devam ediyor. Dalgalı ilerleyen altın fiyatları son haftada tırmanışa geçti. Çeyrek altın 3.176,00 TL'den işlem görürken, bugün açıklanan verilere göre çeyrek altın 3.212,00 TL'den alış 3.262,00 TL'den ise satış fiyatı sunuluyor. Peki, tam altın, yarım altın, 22 ayar bilezik ve ons altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 22 Aralık canlı altın fiyatları!

CANLI ALTIN FİYATLARI 22 Aralık Cuma 2023 || Gram altın zirvede! Bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?

22 ARALIK 2023 || CANLI ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.921,43 TL

Gram altın satış: 1.921,81 TL

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CANLI ALTIN FİYATLARI 22 Aralık Cuma 2023 || Gram altın zirvede! Bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.212,00₺

Çeyrek altın satış: 3.262,00₺

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CANLI ALTIN FİYATLARI 22 Aralık Cuma 2023 || Gram altın zirvede! Bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.404,00₺

Yarım altın satış: 6.524,00₺

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CANLI ALTIN FİYATLARI 22 Aralık Cuma 2023 || Gram altın zirvede! Bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 12.807,00₺

Tam altın satış: 12.994,00₺

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