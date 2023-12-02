Çates Elektrik (CATES) halka arz sonuçları TIKLA-SORGULA ekranı! Çates Elektrik kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Çates Elektrik halka arz sonuçları açıklandı duyurusu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bilindiği üzere, 57,15 TL hisse fiyatından halka arz olan şirketin paylarının eşit dağıtılacağı açıklanmıştı ve şirket 30 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında SPK'nın onayıyla halka arz oldu. Peki, Çates Elektrik halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, CATES borsa işlem tarihi ve diğer detaylar…