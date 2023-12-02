Çates Elektrik (CATES) halka arz sonuçları TIKLA-SORGULA ekranı! Çates Elektrik kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Çates Elektrik halka arz sonuçları araştırmaları başladı. 30 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile talep toplama işlemi gerçekleştirilen Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla Borsa'da işlem görecek. Hal böyle olunca vatandaşlar, "Çates Elektrik halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte, Çates Elektrik halka arz sonuçları ve "CATES borsada ne zaman işlem görür?" sorusunun yanıtı…