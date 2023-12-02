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Haberler Fotohaber Çates Elektrik (CATES) halka arz sonuçları TIKLA-SORGULA ekranı! Çates Elektrik kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 02.12.2023 00:03 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 00:03

Çates Elektrik (CATES) halka arz sonuçları TIKLA-SORGULA ekranı! Çates Elektrik kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Çates Elektrik halka arz sonuçları araştırmaları başladı. 30 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile talep toplama işlemi gerçekleştirilen Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla Borsa'da işlem görecek. Hal böyle olunca vatandaşlar, "Çates Elektrik halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte, Çates Elektrik halka arz sonuçları ve "CATES borsada ne zaman işlem görür?" sorusunun yanıtı…

Çates Elektrik CATES halka arz sonuçları TIKLA-SORGULA ekranı! Çates Elektrik kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Çates Elektrik halka arz sonuçları açıklandı duyurusu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bilindiği üzere, 57,15 TL hisse fiyatından halka arz olan şirketin paylarının eşit dağıtılacağı açıklanmıştı ve şirket 30 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında SPK'nın onayıyla halka arz oldu. Peki, Çates Elektrik halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, CATES borsa işlem tarihi ve diğer detaylar…

Çates Elektrik CATES halka arz sonuçları TIKLA-SORGULA ekranı! Çates Elektrik kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

ÇATES ELEKTRİK HALKA ARZ HİSSE FİYATI

Paylar, 57,15 TL sabit fiyattan satılırken Aydem Grubu çalışanlarına ve bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapıldı. Pay alımında T1 ve T2 bakiyeleri kullanılmadı.

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Çates Elektrik CATES halka arz sonuçları TIKLA-SORGULA ekranı! Çates Elektrik kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

ÇATES ELEKTRİK OLASI LOT DAĞITIM TABLOSU

1.8 milyon katılımda yaklaşık 13 Lot

2.1 milyon katılımda yaklaşık 11 Lot

2.5 milyon katılımda yaklaşık 10 Lot

2.9 milyon katılımda yaklaşık 8 Lot

3.3 milyon katılımda yaklaşık 7 Lot

3.6 milyon katılımda yaklaşık 6 Lot

4.1 milyon katılımda yaklaşık 6 Lot

4.5 milyon katılımda yaklaşık 5 Lot

4.9 milyon katılımda yaklaşık 5 Lot

Çates Elektrik CATES halka arz sonuçları TIKLA-SORGULA ekranı! Çates Elektrik kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

ÇATES ELEKTRİK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Çates Elektrik Üretim A.Ş.'nin katılım endeksine uygundur.

Çates Elektrik CATES halka arz sonuçları TIKLA-SORGULA ekranı! Çates Elektrik kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

ÇATES ELEKTRİK KAÇ LOT VERDİ?

Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz açıklık oranı yüzde 20,01 olarak açıklanırken, toplamda 33,050,000 adet lot dağıtacak. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Çates Elektrik lot dağıtım sayıları netlik kazanacak.

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