Çates Elektrik halka arz ne zaman? Çates halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Çates Elektrik hisse fiyatı 57,15 TL olarak belirlenmiş olup halka arz açıklık oranı ise yüzde 20,01 olacak. Talep toplama süreci ardından şirket, ''CATES'' hisse sembolü ile Yıldız Pazar'da işlem görecek. Hisse satın almak isteyen yatırımcılar Çates Elektrik talep toplama tarihleri ve katılım endeksine uygun olup olmadığını sorguluyor. Peki, Çates Elektrik halka arz ne zaman? Çates hangi bankalarda var, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte Çates Elektrik Üretim halka arz tarihleri ve olası lot dağıtım sayısı...