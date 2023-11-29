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Haberler Fotohaber Çates Elektrik halka arz ne zaman? Çates halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?
Giriş Tarihi: 29.11.2023 17:13 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 17:21

Çates Elektrik halka arz ne zaman? Çates halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Son dakika Çates Elektrik halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz tarihleri belli oldu. Çates Elektrik 33 milyon 50 bin adet lot dağıtımı yapacak. Yatırım yapmak isteyen kişiler, Çates Elektrik Üretim talep toplama tarihleri, hisse fiyatı, kodu ve olası lot dağıtım sayısı gibi detayları araştırıyor. Şirketin halka arz büyüklüğü 1,8 milyar TL olarak açıklandı. Peki, Çates Elektrik halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? Çates halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte talep toplama süreci hakkında detaylı bilgiler...

Çates Elektrik halka arz ne zaman? Çates halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Çates Elektrik hisse fiyatı 57,15 TL olarak belirlenmiş olup halka arz açıklık oranı ise yüzde 20,01 olacak. Talep toplama süreci ardından şirket, ''CATES'' hisse sembolü ile Yıldız Pazar'da işlem görecek. Hisse satın almak isteyen yatırımcılar Çates Elektrik talep toplama tarihleri ve katılım endeksine uygun olup olmadığını sorguluyor. Peki, Çates Elektrik halka arz ne zaman? Çates hangi bankalarda var, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte Çates Elektrik Üretim halka arz tarihleri ve olası lot dağıtım sayısı...

Çates Elektrik halka arz ne zaman? Çates halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

ÇATES ELEKTRİK TALEP TOPLAMA TARİHLERİ || ÇATES ELEKTRİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Zonguldak, Çatalağzı'nda kurulan ve milli kaynaklarla elektrik üretimi faaliyetlerini sürdüren Çatalağzı Termik Santrali halka arzına onay verdi.

Yayınlanan takvime göre, Çates Elektrik Üretim halka arzı için talep toplama işlemleri 30 Kasım-1 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak.

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Çates Elektrik halka arz ne zaman? Çates halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

ÇATES ELEKTRİK HİSSE FİYATI NE KADAR?

Paylar, 57,15 TL sabit fiyattan satılacak olup Aydem Grubu çalışanlarına ve bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılacak. Pay alımında T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak.

Çates Elektrik halka arz ne zaman? Çates halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

ÇATES ELEKTRİK HİSSE KODU NE?

Çates Elektrik, "CATES" Bist koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Şirket, halka arz yoluyla 140.405.000 TL olan mevcut sermayesini 24.795.000 TL artırarak 165.200.000 TL'ye çıkaracak.

Halka arz aşamasında ayrıca şirketin mevcut ortağı Parla Enerji Yatırımları A.Ş.'ye ait 8.255.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar da satılacak.

Böylece Çates Elektrik halka arzında toplamda 33.050.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşecek.

Çates Elektrik halka arz ne zaman? Çates halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

ÇATES ELEKTRİK KAÇ LOT VERİR?

Çates Elektrik Üretim A.Ş. toplamda 33,050,000 adet lot dağıtacak. Şirketin halka arz açıklık oranı ise yüzde 20,01 olarak açıklandı.

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