Çates Elektrik halka arz ne zaman? Çates halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Son dakika Çates Elektrik halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz tarihleri belli oldu. Çates Elektrik 33 milyon 50 bin adet lot dağıtımı yapacak. Yatırım yapmak isteyen kişiler, Çates Elektrik Üretim talep toplama tarihleri, hisse fiyatı, kodu ve olası lot dağıtım sayısı gibi detayları araştırıyor. Şirketin halka arz büyüklüğü 1,8 milyar TL olarak açıklandı. Peki, Çates Elektrik halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? Çates halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte talep toplama süreci hakkında detaylı bilgiler...