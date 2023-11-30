Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Son Dakika Çates halka arz oluyor! Çates halka arz kaç lot verir? Çates Elektrik hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?
Giriş Tarihi: 30.11.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 10:00

Son Dakika Çates halka arz oluyor! Çates halka arz kaç lot verir? Çates Elektrik hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

Son dakika Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz oluyor. Geçtiğimiz hafta Çates Elektrik Üretim halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmıştı. Çates Elektrik A.Ş talep toplama tarihleri, hisse fiyatı, kodu ve olası lot dağıtım sayısı gibi detaylar netleşti. Bu noktada ise ''Çates halka arz kaç lot verir, talep toplama ne zaman?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Çates Elektrik halka arz büyüklüğü 1,8 milyar TL olarak açıklanırken şirket 33 milyon 50 bin adet lot dağıtımı yapacak. Peki; Çates Elektrik hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı, katılım endeksine uygun mu?

Son Dakika Çates halka arz oluyor! Çates halka arz kaç lot verir? Çates Elektrik hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

Son dakika Çates Elektrik talep toplama tarihleri belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Çates Elektrik Üretim A.Ş hisse fiyatı 57,15 TL olarak belirlendi. Talep toplama işlemlerinin ardından halka arz sonuçları için bekleyiş başlayacak. Şirket, 'CATES' hisse sembolü ile Yıldız Pazar'da işlem görecek. Şimdi binlerce yatırımcı Çates Elektrik talep toplama tarihleri ve katılım endeksine uygun olup olmadığını merak ediyor. Peki, Çates Elektrik halka arz ne zaman? Çates hangi bankalarda var, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte Çates Elektrik halka arz tarihleri ve olası lot dağıtım sayısı...

Son Dakika Çates halka arz oluyor! Çates halka arz kaç lot verir? Çates Elektrik hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

ÇATES ELEKTRİK TALEP TOPLAMA BAŞLADI! ÇATES ELEKTRİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Zonguldak, Çatalağzı'nda kurulan ve milli kaynaklarla elektrik üretimi faaliyetlerini sürdüren Çatalağzı Termik Santrali halka arzına onay verdi.

Yayınlanan takvime göre, Çates Elektrik Üretim halka arzı için talep toplama işlemleri 30 Kasım-1 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son Dakika Çates halka arz oluyor! Çates halka arz kaç lot verir? Çates Elektrik hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

ÇATES ELEKTRİK HİSSE FİYATI NE KADAR?

Paylar, 57,15 TL sabit fiyattan satılacak olup Aydem Grubu çalışanlarına ve bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılacak. Pay alımında T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak.

Son Dakika Çates halka arz oluyor! Çates halka arz kaç lot verir? Çates Elektrik hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

ÇATES ELEKTRİK HİSSE KODU NE?

Çates Elektrik, "CATES" Bist koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Şirket, halka arz yoluyla 140.405.000 TL olan mevcut sermayesini 24.795.000 TL artırarak 165.200.000 TL'ye çıkaracak.

Halka arz aşamasında ayrıca şirketin mevcut ortağı Parla Enerji Yatırımları A.Ş.'ye ait 8.255.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar da satılacak.

Böylece Çates Elektrik halka arzında toplamda 33.050.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşecek.

Son Dakika Çates halka arz oluyor! Çates halka arz kaç lot verir? Çates Elektrik hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

ÇATES ELEKTRİK KAÇ LOT VERİR, KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Çates Elektrik Üretim A.Ş. toplamda 33,050,000 adet lot dağıtacak. Şirketin halka arz açıklık oranı ise yüzde 20,01 olarak açıklandı.

Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

SON DAKİKA