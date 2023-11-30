Son Dakika Çates halka arz oluyor! Çates halka arz kaç lot verir? Çates Elektrik hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

Giriş Tarihi: 30.11.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 10:00

Son dakika Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz oluyor. Geçtiğimiz hafta Çates Elektrik Üretim halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmıştı. Çates Elektrik A.Ş talep toplama tarihleri, hisse fiyatı, kodu ve olası lot dağıtım sayısı gibi detaylar netleşti. Bu noktada ise ''Çates halka arz kaç lot verir, talep toplama ne zaman?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Çates Elektrik halka arz büyüklüğü 1,8 milyar TL olarak açıklanırken şirket 33 milyon 50 bin adet lot dağıtımı yapacak. Peki; Çates Elektrik hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı, katılım endeksine uygun mu?