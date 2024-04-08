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Haberler Fotohaber Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 41 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Giriş Tarihi: 08.04.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 11:56

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 41 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 41 pozisyon için sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı kapsamında başvuru için gerekli şartlar neler? Hangi belgeler gerekiyor? İşte detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 41 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözlü sınav sonucu başarı sıralamasına göre 41 adet sözleşmeli bilişim personeli alacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 41 sözleşmeli bilişim personeli alacak

BAKANLIK 41 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı kapsamında fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun, yazılım alanında en az 3 diğer alanlarda en az 5 yıllık mesleki tecrübesi olan, güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgeleyen adaylar arasından 41 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 41 sözleşmeli bilişim personeli alacak

HANGİ POZİSYONLARDAN PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Yazılım Geliştirme Takım Lideri ve Çözüm Mimarı, Kıdemli Java Uzmanı, Sistem Takım Lideri ve Çözüm Mimarı, Kıdemli Veritabanı ve Veri Ambarı Uzmanı, Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (.net), Kıdemli Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı, Java Yazılım Uzmanı, Kıdemli Sistem Uzmanı, Kıdemli Ağ Uzmanı veya Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı, Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı, Kıdemli Veri Uzmanı, Yazılım Geliştirme Uzmanı (.net), Net Yazılım Geliştirme Uzmanı (CBS), Python Yazılım Geliştirme Uzmanı, Sistem Uzmanı (Microsoft), Sistem Uzmanı (Linux), Ağ Uzmanı, Siber Güvenlik Uzmanı, Veri Tabanı Uzmanı (NoSQL), Kıdemli İş Analisti, Veri Uzmanı pozisyonları için 41 adet sözleşmeli bilişim personeli alacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 41 sözleşmeli bilişim personeli alacak

İSTENİLEN BELGELER

1) Özgeçmiş, (Adayın kısa özgeçmişi tek bir sayfa olacak şekilde hazırlanarak, çevrimiçi işe alım sistemi Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.)
2) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar. (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.),
3) Çalışma belgeleri (Çalıştığı işyerlerinden alacağı işe giriş – çıkış tarihleri ile görev unvanını belirtir mesleği ile ilgili çalışma belgesinin aslı),
4) Sosyal Güvenlik Kurumundan veya e-devlet üzerinden alınacak Uzun Vade SGK Hizmet Dökümü (SGK prim gün sayısı yazılı olacak),
5) Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler. (Transkript belgesi de kabul edilecektir.),
6) Geçerli KPSS Sonuç Belgesi (70 ve üstü KPSS puanı olan adayların sonuç belgesini yüklemeleri gerekmekte olup, KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı (70) olarak dikkate alınacaktır.)
7) Geçerli YDS Sonuç Belgesi (İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen geçerli sonuç belgesi)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 41 sözleşmeli bilişim personeli alacak

41 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ İLANI İÇİN BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuruları 15 Nisan 2024 tarihinde başlayıp 3 Mayıs 2024 tarihinde saat 23:59:59'a kadar sürecek. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı /Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda alınacak.

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