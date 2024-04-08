Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 41 sözleşmeli bilişim personeli alacak

HANGİ POZİSYONLARDAN PERSONEL ALIMI YAPILACAK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Yazılım Geliştirme Takım Lideri ve Çözüm Mimarı, Kıdemli Java Uzmanı, Sistem Takım Lideri ve Çözüm Mimarı, Kıdemli Veritabanı ve Veri Ambarı Uzmanı, Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (.net), Kıdemli Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı, Java Yazılım Uzmanı, Kıdemli Sistem Uzmanı, Kıdemli Ağ Uzmanı veya Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı, Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı, Kıdemli Veri Uzmanı, Yazılım Geliştirme Uzmanı (.net), Net Yazılım Geliştirme Uzmanı (CBS), Python Yazılım Geliştirme Uzmanı, Sistem Uzmanı (Microsoft), Sistem Uzmanı (Linux), Ağ Uzmanı, Siber Güvenlik Uzmanı, Veri Tabanı Uzmanı (NoSQL), Kıdemli İş Analisti, Veri Uzmanı pozisyonları için 41 adet sözleşmeli bilişim personeli alacak.