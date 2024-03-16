CHP’li belediyenin yapmadığını bakanlık yaptı! Tesis Antalya’nın turizmine güç katacak

TESİS ANTALYA'NIN TURİZMİNE GÜÇ KATACAK

Geçen yıl inşasına başlanılan ve 13 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan projenin yaklaşık 2 milyar lira yatırım bedeline sahip olduğunu aktaran Ersoy, tesisin günlük 45 bin metreküp kapasiteyle hizmet vereceğini bildirdi.

Toplamda 2 terfi merkezi, yaklaşık 10 bin metrelik kanalizasyon hattı ve 3 bin 500 metrelik derin deşarj hattından oluşan arıtma tesisinin ileri biyolojik arıtma teknolojileriyle donatıldığını anlatan Ersoy, "Bugün itibarıyla test suyunu alarak tesis faaliyete geçirilmiştir. Bölge atık suları da kontrollü ve kademeli bir şekilde tesise alınacaktır. Doğa ve çevre dostu bu tesisler neticesinde Antalya'mızın turizm potansiyeli daha da güçlenecek. Bizler de bu potansiyeli katlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.