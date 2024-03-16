Giriş Tarihi: 16.03.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
16:52
CHP’li belediyenin yapmadığını bakanlık yaptı! Tesis Antalya'nın turizmine güç katacak
Finansmanı ve yapımı Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen Kemer Çamyuva Atık Su Arıtma Tesisi, Antalya'ya çevresel sürdürülebilirlik kazandırmanın yanı sıra turizm potansiyelinin de korunmasını sağlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığının asli görevleri arasında, arıtma altyapıları yapmak bulunmadığını belirten Bakan Ersoy, "Ülkemizin turizm potansiyelini artırmak ve sürdürülebilir bir turizm sektörü oluşturmak amacıyla turizmi etkileyen altyapı eksikliklerine de el atıyoruz. Kemer'de olduğu gibi, Antalya Büyükşehir Belediyesinin yapmakla yükümlü olduğu yatırımları yap-işlet-devret protokolleri ile devir alıyoruz. Alıyoruz, çünkü almaz isek, mavi bayraklarımızı kaybederiz. Mavi bayraklarımızı kaybedersek turizmi, turizmi kaybedersek Antalya'yı kaybederiz" dedi.