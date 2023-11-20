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Giriş Tarihi: 20.11.2023 11:01 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 11:01

EMEKLİ ÇİFTÇİLER DİKKAT! Çiftçilere 5 bin TL emekli ikramiyesi ödenecek mi, ne zaman, hangi tarihte verilecek?

Emekli çiftçiler dikkat! 5000 TL emeli bayram ikramiyesi ödemesi alamayan 1,6 milyon emekli çiftçiyi Cumhuriyet ikramiyesi için ek düzenlemesi geliyor. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler çalışan emekli statüsünde de değerlendirildiği için 100. Yıl ikramiyesini alamamıştı. Bu kişiler için ek düzenleme ilk Kabine Toplantısı'nda gündeme geliyor. Peki, Çiftçi Kayıt Sistemi ÇKS kayıtlı çiftçilere 5 bin TL emekli ikramiyesi ödenecek mi? Çiftçilere 5 bin TL emekli ikramiyesi ödenecek mi, ne zaman, hangi tarihte? İşte, son durum…

EMEKLİ ÇİFTÇİLER DİKKAT! Çiftçilere 5 bin TL emekli ikramiyesi ödenecek mi, ne zaman, hangi tarihte verilecek?

5000 TL emekli ikramiyesi ödemeleri 11-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler çalışan emekli statüsünde de değerlendirildiği için bu ikramiyeden yararlanamamıştı. 1,6 milyon kişi için Başkan Erdoğan devreye girdi. Peki, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi olan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi? Çiftçilere 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte ödenecek? İşte yanıtı…

EMEKLİ ÇİFTÇİLER DİKKAT! Çiftçilere 5 bin TL emekli ikramiyesi ödenecek mi, ne zaman, hangi tarihte verilecek?

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ HESAPLARA YATTI

Cumhuriyet ikramiyesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bütçe sınırları sonuna kadar zorlandı. Alınan karara göre çalışmayan emeklilere 5000 TL ikramiyesi ödeme yapıldı. SGK, Kasım ayının 15'inden önce 12,2 milyon emekliye 61 milyar TL ödeme yaptı.

Düzenlemeden dul ve yetimler de hisseleri oranında faydalandı.

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EMEKLİ ÇİFTÇİLER DİKKAT! Çiftçilere 5 bin TL emekli ikramiyesi ödenecek mi, ne zaman, hangi tarihte verilecek?

SGK ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, Bağkur ödemeleri 14 Kasım'da yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, gelir veya aylık alan çalışmayan emeklilere 5 bin TL tutarında, dul ve yetimlere de bu tutarın aylıktaki hisseye göre yapılmasına 11 Kasım itibarıyla başlandı.

EMEKLİ ÇİFTÇİLER DİKKAT! Çiftçilere 5 bin TL emekli ikramiyesi ödenecek mi, ne zaman, hangi tarihte verilecek?

ÇKS BELGESİ NEDİR? EMEKLİ ÇİFTÇİLER İKRAMİYE ALACAK MI?

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanıdır.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. Yılı anısına emeklilere özel 5000 TL ikramiye dağıtılacağını açıklamıştı. ÇKS kaydı olan emekli çiftçiler yararlanamıyordu.

EMEKLİ ÇİFTÇİLER DİKKAT! Çiftçilere 5 bin TL emekli ikramiyesi ödenecek mi, ne zaman, hangi tarihte verilecek?

BAŞKAN ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ
AK Parti grubu ve parti yönetimi, vatandaştan gelen bu talepleri Erdoğan'a iletti. ÇKS sistemine kayıtlı emekli çiftçiler ile ilgili bir düzenleme yapılmasının doğru olacağını dile getirdi. Başkan Erdoğan, partinin ve vatandaşların kendisine ilettiği bu konu üzerine ilgili bakanlar ile problemin çözümü için konuşacağını, buna bakmalarını isteyeceğini söyledi.

AK Parti grubu ve parti yönetimi, vatandaştan gelen bu talepleri Başkan Erdoğan'a iletti. ÇKS sistemine kayıtlı emekli çiftçiler ile ilgili bir düzenleme yapılmasının doğru olacağını dile getirdi.

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