EMEKLİ ÇİFTÇİLER DİKKAT! Çiftçilere 5 bin TL emekli ikramiyesi ödenecek mi, ne zaman, hangi tarihte verilecek?

Emekli çiftçiler dikkat! 5000 TL emeli bayram ikramiyesi ödemesi alamayan 1,6 milyon emekli çiftçiyi Cumhuriyet ikramiyesi için ek düzenlemesi geliyor. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler çalışan emekli statüsünde de değerlendirildiği için 100. Yıl ikramiyesini alamamıştı. Bu kişiler için ek düzenleme ilk Kabine Toplantısı'nda gündeme geliyor. Peki, Çiftçi Kayıt Sistemi ÇKS kayıtlı çiftçilere 5 bin TL emekli ikramiyesi ödenecek mi? Çiftçilere 5 bin TL emekli ikramiyesi ödenecek mi, ne zaman, hangi tarihte? İşte, son durum…