Çiftçiye 45 milyar TL hibe

Desteklerle vatandaşların gelir seviyeleri ve iş imkanlarının artırılmasını hedeflediklerini aktaran Poyraz, "Ülkemizdeki tarım ve gıda sektörlerinin sürdürülebilir kalkınması, tarımsal işletmelerimizin gıda güvenliği ve hayvan refahı gibi kriterlere ilişkin AB standartlarına uyumu için Gaziantep'in de dahil olduğu 81 ilimizde İPARD 3 döneminde yatırımlarımıza destek olacağız." diye konuştu.

TKDK olarak en yeni teknolojileri kullandıklarını anlatan Poyraz, ihracata yönelik çalışmalara da destek vermeye devam edeceklerini söyledi.