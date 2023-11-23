Giriş Tarihi: 23.11.2023 08:38
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
10:12
ÇKS'Lİ EMEKLİLERE 5 BİN TL MÜJDESİ! Çiftçilere 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? ÇKS kaydı olan emekliler 5000 tl alacak mı?
5000 TL emeli bayram ikramiyesi ödemesi alamayan 1,6 milyon emekli çiftçiyi Cumhuriyet ikramiyesi için ek düzenlemesi geliyor. Daha önce mazot ve gübre desteği alabilmek için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt yaptıran çiftçiler çalışan emekli statüsünde de değerlendirildiği için 100. Yıl ikramiyesini alamamıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 5000 TL emekli ikramiyesi alamayan çiftçiler için çalışma başlatıldı. Peki, Çiftçilere 5000 TL emekli ikramiyesi verilecek mi, ne zaman? ÇKS kaydı olan emekliler 5000 TL alacak mı? işte son gelişmeler...