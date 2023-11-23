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Haberler Fotohaber ÇKS'Lİ EMEKLİLERE 5 BİN TL MÜJDESİ! Çiftçilere 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? ÇKS kaydı olan emekliler 5000 tl alacak mı?
Giriş Tarihi: 23.11.2023 08:38 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 10:12

ÇKS'Lİ EMEKLİLERE 5 BİN TL MÜJDESİ! Çiftçilere 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? ÇKS kaydı olan emekliler 5000 tl alacak mı?

5000 TL emeli bayram ikramiyesi ödemesi alamayan 1,6 milyon emekli çiftçiyi Cumhuriyet ikramiyesi için ek düzenlemesi geliyor. Daha önce mazot ve gübre desteği alabilmek için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt yaptıran çiftçiler çalışan emekli statüsünde de değerlendirildiği için 100. Yıl ikramiyesini alamamıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 5000 TL emekli ikramiyesi alamayan çiftçiler için çalışma başlatıldı. Peki, Çiftçilere 5000 TL emekli ikramiyesi verilecek mi, ne zaman? ÇKS kaydı olan emekliler 5000 TL alacak mı? işte son gelişmeler...

ÇKS’Lİ EMEKLİLERE 5 BİN TL MÜJDESİ! Çiftçilere 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? ÇKS kaydı olan emekliler 5000 tl alacak mı?

20 Kasım Kabine Toplantısı sona ermesinin ardından çiftçilere 5000 TL ikramiye detayları merak konusu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda başlatılan çalışma kapsamında, yaklaşık 1.6 milyon çiftçinin 5 bin liralık ikramiyeden yararlanması için "tebliğ ile ödeme" formülü gündeme geldi. Peki, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi olan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi? Çiftçilere 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte ödenecek? İşte yanıtı…

ÇKS’Lİ EMEKLİLERE 5 BİN TL MÜJDESİ! Çiftçilere 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? ÇKS kaydı olan emekliler 5000 tl alacak mı?

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ HESAPLARA GEÇTİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına özel olarak çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye verileceğini açıklamıştı.

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ÇKS’Lİ EMEKLİLERE 5 BİN TL MÜJDESİ! Çiftçilere 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? ÇKS kaydı olan emekliler 5000 tl alacak mı?

Talimat doğrultusunda çalışmalar tamamlandı. SGK, 12,2 milyon emekliye 5000 TL Cumhuriyet ikramiyesi ödeme yaptı.

SGK tarafından SSK'lılara 11-12-13 Kasım tarihlerinde, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'lulara ise 14 Kasım'da toplam 61 milyar TL ödeme yaptı.

ÇKS’Lİ EMEKLİLERE 5 BİN TL MÜJDESİ! Çiftçilere 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? ÇKS kaydı olan emekliler 5000 tl alacak mı?

DUL VE YETİMLER DE YARARLANDI!

Düzenlemeden dul ve yetimler de hisseleri oranında faydalandı.

Yüzde 75 hissesi olan dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara 3750 TL, yüzde 50 hissesi olanlara 2500 TL, yüzde 25 hissesi olanlara ise 1250 TL ödeme yapıldı.

ÇKS’Lİ EMEKLİLERE 5 BİN TL MÜJDESİ! Çiftçilere 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? ÇKS kaydı olan emekliler 5000 tl alacak mı?

EK DÜZENLEME İÇİN TALİMAT VERİLDİ!

Öte yandan 5000 TL emekli ikramiyesi için bir son dakika gelişmesi yaşandı. Hatırlanacağı üzere çalışan emekliler, 5 bin TL ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamadı.

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