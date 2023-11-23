ÇKS’Lİ EMEKLİLERE 5 BİN TL MÜJDESİ! Çiftçilere 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? ÇKS kaydı olan emekliler 5000 tl alacak mı?

20 Kasım Kabine Toplantısı sona ermesinin ardından çiftçilere 5000 TL ikramiye detayları merak konusu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda başlatılan çalışma kapsamında, yaklaşık 1.6 milyon çiftçinin 5 bin liralık ikramiyeden yararlanması için "tebliğ ile ödeme" formülü gündeme geldi. Peki, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi olan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi? Çiftçilere 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte ödenecek? İşte yanıtı…