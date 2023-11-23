Giriş Tarihi: 23.11.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 11:00

ÇKS'Lİ EMEKLİLERE 5 BİN TL İKRAMİYESİ! Çiftçilere 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? ÇKS kaydı olan çiftçilere 5 bin TL emekli ikramiyesi verilecek mi?

Daha önce mazot ve gübre desteği alabilmek için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt yaptıran çiftçiler çalışan emekli statüsünde de değerlendirildiği için 100. Yıl ikramiyesini alamamıştı. 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamayan 1,6 milyon emekli çiftçiyi Cumhuriyet ikramiyesi için ek düzenlemesi geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 5 bin TL emekli ikramiyesi alamayan çiftçiler için çalışma başlatıldı. Peki, çiftçilere 5000 TL emekli ikramiyesi verilecek mi, ne zaman? ÇKS kaydı olan emekliler bayram ikramiyesi alacak mı? işte son gelişmeler...