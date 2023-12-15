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Haberler Fotohaber Cudi-Gabar'dan sevindiren haber! Petrol keşfinin ateşi büyüyor
Giriş Tarihi: 15.12.2023 12:51 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 12:51

Cudi-Gabar'dan sevindiren haber! Petrol keşfinin ateşi büyüyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Cudi-Gabar Dağı bölgesinde yeni saha arama çalışmaları yaptıklarını belirterek, farklı lokasyondaki yeni bir yapıyı test etmek için bugün Kapanlı-1 kuyusunda sondaja başlanacağını duyurdu.

Cudi-Gabar’dan sevindiren haber! Petrol keşfinin ateşi büyüyor

TPAO, farklı lokasyondaki yeni bir yapıyı test etmek için bugün Kapanlı-1 kuyusunda sondaja başlayacak.

Cudi-Gabar’dan sevindiren haber! Petrol keşfinin ateşi büyüyor

PETROL KEŞFİNİN ATEŞİ BÜYÜYOR

Petrol keşfinin ateşi açılan yeni sahalar ve kuyularla büyümeye devam ediyor. TPAO, farklı lokasyondaki yeni bir yapıyı test etmek için bugün Kapanlı-1 kuyusunda sondaja başlayacağını duyurdu.

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Cudi-Gabar’dan sevindiren haber! Petrol keşfinin ateşi büyüyor

HEDEF 3.130 METRE

Hedef 3.130 metre olduğunu belirten TPAO, resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Şırnak'taki mevcut sahalarımıza yenilerini eklemek ve hidrokarbon kaynaklarımızı ekonomimize kazandırmak için dağ-taş, gece-gündüz ve yaz-kış demeden görevdeyiz" ifadelerini kullandı.

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