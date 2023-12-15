Cudi-Gabar’dan sevindiren haber! Petrol keşfinin ateşi büyüyor

HEDEF 3.130 METRE

Hedef 3.130 metre olduğunu belirten TPAO, resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Şırnak'taki mevcut sahalarımıza yenilerini eklemek ve hidrokarbon kaynaklarımızı ekonomimize kazandırmak için dağ-taş, gece-gündüz ve yaz-kış demeden görevdeyiz" ifadelerini kullandı.