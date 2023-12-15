Cudi-Gabar’dan sevindiren haber! Petrol keşfinin ateşi büyüyor

TPAO, farklı lokasyondaki yeni bir yapıyı test etmek için bugün Kapanlı-1 kuyusunda sondaja başlayacak. PETROL KEŞFİNİN ATEŞİ BÜYÜYOR Petrol keşfinin ateşi açılan yeni sahalar ve kuyularla büyümeye devam ediyor. TPAO, farklı lokasyondaki yeni bir yapıyı test etmek için bugün Kapanlı-1 kuyusunda sondaja başlayacağını duyurdu. HEDEF 3.130 METRE Hedef 3.130 metre olduğunu belirten TPAO, resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, 'Şırnak'taki mevcut sahalarımıza yenilerini eklemek ve hidrokarbon kaynaklarımızı ekonomimize kazandırmak için dağ-taş, gece-gündüz ve yaz-kış demeden görevdeyiz' ifadelerini kullandı. Cudi-Gabar Dağı bölgesinde yeni saha arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 🏔️🇹🇷