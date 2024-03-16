Giriş Tarihi: 16.03.2024 10:48
Denizlerde 'Ay Yıldız' prestiji! Bakan Uraloğlu açıkladı: Dünyada 12 sıraya yükseldi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deniz ticaretinin artırılması konusunda önemli yatırımlar yaptıklarını ve bunların sonuçlarını almaya başladıklarını bildirerek, "2002 yılında Türk sahipli deniz ticaret filosunun 8,9 milyon detveyt ton ile dünyada 17. sıradayken bugün 45,7 milyon detveyt ton ile 12. sırada. Yaptığımız yatırımlar sayesinde Türk deniz ticaret filosu 5 katın üzerinde büyüdü. Türk sahipli filomuz son 2 yılda yüzde 50'den fazla bir büyüme gerçekleştirmiş olup, hedefimiz olan dünyada ilk 10'da yer almaya bir adım daha yaklaştık" dedi.