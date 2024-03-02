Giriş Tarihi: 02.03.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
15:08
Deprem bölgesinde kredi üst limiti 750 bin liraya çıkarıldı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesinde zarar gören illerin hızla ayağa kaldırılması noktasındaki direktiflerini hatırlatarak, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği ve Halk Bankası ile görüştükten sonra deprem bölgesine uygun şartlardaki kredinin üst limitini 750 bin liraya çıkardıklarını belirtti.