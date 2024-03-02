Deprem bölgesinde kredi üst limiti 750 bin liraya çıkarıldı

KREDİ ÜST LİMİTİ 750 BİN LİRAYA ÇIKARILDI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği ve Halk Bankası ile görüştükten sonra deprem bölgesine uygun şartlardaki kredinin üst limitini 750 bin liraya çıkardıklarını aktaran Bolat, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı, hükümet olarak depremin yaralarının hızla sarılması için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Depremin yaralarını tamamen sarılana kadar bize durmak, uyku yok. İnşallah önünüzdeki ziyaretlerde Adıyaman'da her seferinde çok daha iyileşmeleri görmek nasip olacak. Deprem bölgeleri bizim için çok kıymetlidir. Bu yaşanan acı ve yıkımı devlet, hükümet olarak dünyada eşi benzeri görülmemiş hızla 12-13 ay gibi sürede ciddi şekilde sarmaya başardık. Biraz daha sabır rica ediyoruz, inşallah 2024 tamamlandığında kalıcı konutların sayısı 200 bine çıkacak, çarşılar tamamlanacak. İnşallah gelecek sene de hemen hemen depremin hak sahibi olan mağdurlar açıkta kalmayacak."

Bakan Bolat, daha sonra Atatürk Bulvarı üzerindeki esnafı ziyaret etti, talep ve istekleri dinledi.