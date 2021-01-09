Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler FotoHaber Dev bir proje daha olan Devegeçidi Köprüsü hizmete açıldı

Dev bir proje daha olan hizmete açıldı

Başkan 'ın video konferans yöntemiyle katıldığı dev proje törenle açıldı. 'ın kuzeye açılan kapısı niteliğindeki - yolunda güvenli ve konforlu ulaşım sağlayacak köprünün toplam uzunluğu 1142 metreyi buluyor.

Giriş Tarihi: 09.01.2021 14:45 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 14:47
Dev bir proje daha olan Devegeçidi Köprüsü hizmete açıldı

'a bağlayan Diyarbakır- yolu üzerindeki Devegeçidi Vadisi'nin yüksek standartlı imkanla geçilmesi amacıyla inşa edilen hizmete açıldı

Dev bir proje daha olan Devegeçidi Köprüsü hizmete açıldı

DEVEGEÇİDİ KÖPRÜSÜ HİZMETE AÇILDI

Başkan 'ın video konferans yöntemiyle katıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dev bir proje daha olan Devegeçidi Köprüsü hizmete açıldı

Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle, -- yolu, ve bağlantı yollarının açılışı gerçekleştirildi. Açılışı, alanda hazır bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yaptı.

Dev bir proje daha olan Devegeçidi Köprüsü hizmete açıldı

, 'a bağlayan Diyarbakır- yolu üzerinde yer alan Devegeçidi Vadisi'nin yüksek standartlı geçilmesi çalışmaları kapsamında inşa edildi.

Dev bir proje daha olan Devegeçidi Köprüsü hizmete açıldı

Bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardındaki köprü 1142 metre (2x571 metre) uzunluğunda yapıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte projedeki toplam uzunluk 1740 metreyi buluyor.

Dev bir proje daha olan Devegeçidi Köprüsü hizmete açıldı

Projeyle 'ın kuzeye açılan kapısı niteliğindeki - yolunda güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması amaçlanırken, ve bağlantı yollarıyla vadideki yüksek eğimler iyileştirilerek, yolun geometrik standardı artırıldı.

Dev bir proje daha olan Devegeçidi Köprüsü hizmete açıldı

Ayrıca, bu sayede zaman ve akaryakıttan tasarruf edilerek, bakım-onarım maliyetleri ve egzoz gazı salınımı da azaltılmış olacak.

SON DAKİKA