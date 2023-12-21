Devrim gibi yenilik! Bakan Uraloğlu tek tek açıkladı: Yeni sistemle hem daha hızlı hem daha konforlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, günümüzde tüm ulaşım modlarında trafik güvenliğini arttırmak için başvurulan en önemli tedbirlerden birinin akıllı ulaşım sistemleri olduğunu vurgulayarak "Bu noktada TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından kurulan yapay zekâ destekli Tren İzleme ve Koordinasyon Merkezimiz bu vizyonumuzun en güzel örneklerinden biridir. Hem yolcu hem de yük taşımacılığında sürekli artış kaydeden TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğümüz artık operasyonlarını gerçekleştirirken daha fazla nitelikli veriye ihtiyaç duyuyor. İşte bu kapsamda Tren İzleme ve Koordinasyon Merkezimizi hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.