Devrim gibi yenilik! Bakan Uraloğlu tek tek açıkladı: Yeni sistemle hem daha hızlı hem daha konforlu

TREN İZLEME VE KOORDİNASYON MERKEZİ'NİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ

Zemin mekaniği laboratuvarlarını inceleyen ve demiryolu balastlarının tetkiklerine dair bilgilendirme alan Bakan Uraloğlu beton laboratuvarında beton çekme deneyi ve beton presinin nasıl yapıldığını izledi. Uraloğlu, sonrasında TCDD Taşımacılık tarafından yeni hizmete verilen 'Tren İzleme ve Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Seyir halinde bulunan yük ve yolcu trenleri olmak üzere 2 makiniste merkezde bulunan iletişim sistemi üzerinden bağlanarak, hayırlı yolculuklar diledi.

Bakan Uraloğlu, 2009 yılında kurulan Demiryolu Araştırma ve Teknoloji Merkezi'nin, demiryolu mühendisliği teknolojileri alanında yurtdışı bağımlılığı büyük oranda azaltan çalışmalara imza atmış çok önemli bir kuruluş olduğunu ifade etti.