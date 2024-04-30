Dış ticaret açığı Mart ayında geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan mart ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, Genel Ticaret Sistemi kapsamında ihracat, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,1 azalarak 22 milyar 571 milyon dolar, ithalat ise yüzde 6,3 azalarak 29 milyar 912 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 düşerek 7 milyar 341 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Mart 2023'te yüzde 73,8 iken geçen ay yüzde 75,5'e yükseldi.