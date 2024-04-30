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Giriş Tarihi: 30.04.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 11:08

Dış ticaret açığı Mart ayında geriledi

Dış ticaret açığı Mart ayında 7 milyar 341 milyon dolara geriledi. Böylece dış ticaret açığı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 düştü. Öte yandan ihracatın ithalatı karşılama oranı 1. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75,8'e yükseldi.

AA
Dış ticaret açığı Mart ayında geriledi

Türkiye'nin ihracatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azalarak 22 milyar 571 milyon dolar, ithalatı yüzde 6,3 azalışla 29 milyar 912 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı Mart ayında geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan mart ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, Genel Ticaret Sistemi kapsamında ihracat, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,1 azalarak 22 milyar 571 milyon dolar, ithalat ise yüzde 6,3 azalarak 29 milyar 912 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 düşerek 7 milyar 341 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Mart 2023'te yüzde 73,8 iken geçen ay yüzde 75,5'e yükseldi.

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Dış ticaret açığı Mart ayında geriledi

OCAK-MART DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 41,5 AZALDI

Ocak-mart döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artışla 63 milyar 603 milyon dolar, ithalat yüzde 12,8 azalışla 83 milyar 945 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 41,5 azalarak 34 milyar 799 milyon dolardan 20 milyar 343 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Mart 2023 döneminde yüzde 63,8 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 75,8'e yükseldi.

Dış ticaret açığı Mart ayında geriledi

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, martta yüzde 5,1 azalarak 21 milyar 915 milyon dolardan, 20 milyar 789 milyon dolara geriledi.

Martta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat, yüzde 6,7 azalarak 24 milyar 452 milyon dolardan, 22 milyar 805 milyon dolara indi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı martta 2 milyar 16 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 6 azalışla 43 milyar 594 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,2 olarak belirlendi.

Dış ticaret açığı Mart ayında geriledi

İMALAT SANAYİSİNİN PAYI YÜZDE 93,9

Ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta martta imalat sanayisinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

Ocak-mart döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 93,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,1, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 olarak belirlendi.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre, ithalatta martta ara mallarının payı yüzde 69,9, sermaye mallarının payı yüzde 14,5 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,5 olarak hesaplandı.

İthalatta, bu yılın ocak-mart döneminde ara mallarının payı yüzde 70,6, sermaye mallarının payı yüzde 14,8 ve tüketim mallarının payı yüzde 14,5 oldu.

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