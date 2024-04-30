Dış ticaret açığı Mart ayında geriledi

İMALAT SANAYİSİNİN PAYI YÜZDE 93,9
Ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta martta imalat sanayisinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.
Ocak-mart döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 93,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,1, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 olarak belirlendi.
Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre, ithalatta martta ara mallarının payı yüzde 69,9, sermaye mallarının payı yüzde 14,5 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,5 olarak hesaplandı.
İthalatta, bu yılın ocak-mart döneminde ara mallarının payı yüzde 70,6, sermaye mallarının payı yüzde 14,8 ve tüketim mallarının payı yüzde 14,5 oldu.