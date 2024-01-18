Dış ticaret açığı geriliyor! Bakan Bolat açıkladı: Alınan tedbirler meyvelerini verdi

"77 SORUŞTURMAYI SONUÇLANDIRDIK"

Bakanlığın demir-çelik, tekstil, konfeksiyon, petrokimya, kağıt ve güneş paneli başta olmak üzere çeşitli sektörlerdeki firmaları haksız rekabet ve zarardan korumak amacıyla ithalata yönelik 161 anti-damping, 11 koruma önlemi ve 77 önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmayı sonuçlandırdığını ifade eden Bolat, incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Bolat, ithalatın gerilemesinde, uluslararası enerji fiyatlarındaki düşüş ile geçen yılın ikinci yarısında altın, otomotiv, çelik, tekstil ve konfeksiyon gibi ürünlerin ithalatındaki haksız uygulamalara karşı aldıkları tedbirlerin etkili olduğunu vurguladı.