Giriş Tarihi: 18.01.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
11:07
Dış ticaret açığı geriliyor! Bakan Bolat açıkladı: Alınan tedbirler meyvelerini verdi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, üreticileri ve ihracatçıları destekleyici etkin savunma politikası araçlarını ve bu doğrultuda güncelledikleri ithalat rejimini bu yıl da aktif şekilde kullanmaya devam edeceklerini bildirerek, 2023'te Türkiye'nin ithalatının 2022'ye kıyasla yüzde 1 azalarak 361,8 milyar dolar olduğunu, dış ticaret açığının da yüzde 3,2 gerilediğini açıkladı.