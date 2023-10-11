Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Dofer halka arz sonuçları açıklandı mı 2023? Dofer halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verir?
Giriş Tarihi: 11.10.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 11:24

Dofer halka arz sonuçları açıklandı mı 2023? Dofer halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verir?

Dofer halka arz sonuçları talep toplamanı son gününde gündemdeki yerini aldı. 11 Ekim 2023 Çarşamba günü sona eren talep toplama süreci sonrası yatırımcılar yoğun takibe başlayacak. Ekim ayı halka arz takvimi de takip edilmeye devam ediyor. ''Dofer Yapı halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' soruları yanıt arıyor. DOFER Bist koduyla alınan talepler Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Dofer halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Dofer halka arzda son durum…

Dofer halka arz sonuçları açıklandı mı 2023? Dofer halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verir?

Dofer halka arz sonuçları 10-11 Ekim tarihlerinde alınan taleplerin ardından gündemdeki yerini alıyor. Yatırımcılar aldıkları lotların borsada ne zaman işlem göreceğini sorguluyor. ''Dofer Yapı halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' soruları trendler arasında yerini aldı. Peki, Dofer halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Dofer halka arz sonuçları hakkında tüm detaylar…

Dofer halka arz sonuçları açıklandı mı 2023? Dofer halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verir?

DOFER HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dofer halka arz sonuçlarının talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından en geç 2 iş günü içerisinde KAP tarafından açıklanması bekleniyor.

Şirketin halka arz sonuçlarının 13 Ekim 2023 Cuma günü açıklanacağı tahmin ediliyor.

Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dofer halka arz sonuçları açıklandı mı 2023? Dofer halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verir?

DOFER HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Dofer, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Şirketin borsada işlem göreceği tarih henüz duyurulmadı.

Şirketin 16 Ekim Pazartesi gününden tarihinden itibaren "DOFER" bist koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tahmin ediliyor.

Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir

Dofer halka arz sonuçları açıklandı mı 2023? Dofer halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verir?

DOFER YAPI HALKA ARZ NE ZAMAN BİTİYOR?

Dofer halka arz talepleri 10-11 Ekim tarihleri arasında alınacak. Şirket, 17.000.00 lot ile makine alımı, fabrika inşaatı, finansal borç ve işletme sermayesi fonlamayı planlıyor.

Dofer halka arz sonuçları açıklandı mı 2023? Dofer halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verir?

DOFER YAPI BORSA KODU NEDİR, HANGİ BANKALARDA VAR?

Dofer Yapı borsa kodu #DOFER olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Dofer halka arz Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.ortaklığında gerçekleşecek.

SON DAKİKA