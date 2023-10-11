Giriş Tarihi: 11.10.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 11:24

Dofer halka arz sonuçları açıklandı mı 2023? Dofer halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verir?

Dofer halka arz sonuçları talep toplamanı son gününde gündemdeki yerini aldı. 11 Ekim 2023 Çarşamba günü sona eren talep toplama süreci sonrası yatırımcılar yoğun takibe başlayacak. Ekim ayı halka arz takvimi de takip edilmeye devam ediyor. ''Dofer Yapı halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' soruları yanıt arıyor. DOFER Bist koduyla alınan talepler Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Dofer halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Dofer halka arzda son durum…