Giriş Tarihi: 15.01.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
15:09
Doğu Akdeniz'e yeni göz! Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye'nin etkinliği artıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de etkinliğinin artırılacağını ve bu bölgedeki gemi hareketlerinin aktif olarak tespit edilip bütünleşik bir resme aktarılacağını belirterek, "Mavi Vatanımızda çıkarlarımızın korunması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çevre denizleri ile KKTC ve ülkemiz arasındaki deniz alanındaki tüm deniz trafiğinin izlenebilmesi amacı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulacak 'Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin yatırım programına dahil edildi" ifadelerini kullandı.