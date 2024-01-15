Doğu Akdeniz’e yeni göz! Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye’nin etkinliği artıyor

'DOĞU AKDENİZ'DE ETKİNLİK ARTACAK'

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de etkinliğinin artırılacağını ve bu bölgedeki gemi hareketlerinin aktif olarak tespit edilip bütünleşik bir resme aktarılacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Mavi Vatanımızda çıkarlarımızın korunması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) çevre denizleri ile KKTC ve ülkemiz arasındaki deniz alanındaki tüm deniz trafiğinin izlenebilmesi dolayısıyla KKTC'ye kurulacak Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Sistemi ile KKTC'nin de bu anlamda bir kapasiteye sahip olması amaçlarıyla 2018E02-22713 proje numaralı 'Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi (GTHS)' işinin Bakanlığımız Yatırım Programına dahil edildiğini ve Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürtüleceğini." ifade etti.